“Vienen a agredirme, en la calle me agarran y me pegan, pero cuando yo llamo a la Policía para que me pueda defender, pero al contrario la Policía me arresta a mi como si yo hubiera sido la persona hubiera agredido, si ven mi cara está rascada, tengo el ojo verde, me han sacado mechones de cabello, cuando en absoluto yo eh levanto la mano para con esa persona”, dijo Cardona a UNITEL.

La concejal asegura que la supuesta deuda es de hace unos años atrás, cuando se realizó la campaña política, pero ella afirma haberla cancelado y que tiene prueba de ello.

“Supuestamente yo debo dinero de la gestión 2021 de la campaña política que se hizo, cuando en esa ocasión yo hice la devolución de Bs 700, voy a mostrar que yo he hecho el pago”, indicó.

Tras pasar las ocho horas de arresto en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tanto la autoridad municipal como su familiar fueron liberadas, sin embargo, afirmó que continuará con un proceso en contra de su agresora.

“Yo voy hacer un proceso por lesiones graves y marcas indelebles”, agregó.

Por su parte, la persona que supuestamente agredió a la concejal, indicó que la deuda es por unos preparativos de una comida.

“Yo vi a la señora Karla Cardona y desde 2021 que no la he podido ver, me debía un dinero porque se lo hice unos preparativos para su campaña, fueron de comida, y fui a su casa a recoger mis platos y cosas, y no me quiso pagar”, reveló a UNITEL.

La mujer asegura que la concejal Cardona fue la que la agredió junto a sus colaboradores.

“Como la he visto ayer (lunes) fui, me acerqué y le hable bien suavito y le dije que me cancele lo que me debe, y toda su gente que eran como 30 personas me han empujado, yo estaba sola con mi esposo, me han empezado a jalar del cabello”, contó.

Ambas aseguran que seguirán un proceso por estas agresiones y por el supuesto dinero que se adeuda.