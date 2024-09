Condenan represión a activistas y “alfombra roja” para la COB, durante protestas en plaza Murillo

Cabe recordar también que la marcha de la entidad matriz, incluyó la advertencia de la toma física del Legislativo. Entre tanto, el miércoles la UTOP recurrió al uso de agentes químicos para disuadir las protestas contra la abrogación del «paquete incendiario».

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Durante la semana, la plaza Murillo fue blanco de protestas. Foto: Composición

Fuente: https://www.vision360.bo

Desde la oposición surge el rechazo a la represión contra manifestantes en defensa del medioambiente y a su vez, la permisividad del Gobierno para que la Central Obrera Boliviana (COB) instale una vigilia «permanente» en la plaza Murillo, bajo amenazas de “toma física del parlamento” y paros escalonados.

Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, existe una suerte de preferencia para quienes comulguen los intereses gubernamentales. Según el parlamentario, a la COB se le puso una “alfombra roja” para continuar sus protestas al interior del centro del poder político del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Por supuesto que les ponen alfombra roja a las personas de la COB, que son afines al gobierno de Arce Catacora, mientras que la represión va para quienes no están de acuerdo con Luis Arce y así va a seguir siendo en tanto y en cuanto Arce continúe en el poder, por eso se tiene que ir el 2025 para que este tipo de arbitrariedades dejen de existir”, dijo Ormachea en contacto con Visión 360.

Mediante su cuenta de X, la diputada Luisa Nayar también lamentó la “saña y violencia” en la represión a quienes protestaron por el medioambiente y que el Gobierno aliente y promueva que “grupos fascistas disfrazados de cobistas” cercen el Parlamento.

“El gobierno de incapaces, corruptos y biocidas del #MAS reprimió con saña y violencia a los defensores del medioambiente, tal como en otras ocasiones lo hizo con quiénes luchan por la #democracia o por sus derechos, como los discapacitados. Pero permite, alienta y promueve, que grupos fascistas, disfrazados de cobistas cerquen la Asamblea Legislativa y agredan impunemente a los parlamentarios de oposición. La tiranía de @luchoxbolivia, como sucede con todas las dictaduras que se derrumban, recurre a la represión y a la violencia como último recurso para mantenerse en el poder”, posteó Nayar.

El gobierno de incapaces, corruptos y biocidas del #MAS reprimió con saña y violencia a los defensores del medioambiente, tal como en otras ocasiones lo hizo con quiénes luchan por la #democracia o por sus derechos, como los discapacitados. Pero permite, alienta y promueve, que… pic.twitter.com/R5CimYNpvx — Luisa Nayar Sosa (@luisanayars) September 12, 2024

Durante esta semana hubo dos protestas en un mismo lugar: la plaza Murillo. Ambas de distinta naturaleza, una protagonizada por la Central Obrera Boliviana (COB), instancia que, bajo advertencias de tomas físicas, marchó desde El Alto hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) exigiendo la aprobación de créditos y leyes sociales. Esta protesta llegó el martes hasta la plaza incluso con enfrentamientos e instalación de vigilia permanente incluida.

Mientras tanto, el miércoles se llevó a cabo una marcha pacífica que pasó también por exteriores del Legislativo, exigiendo la abrogación del paquete de leyes denominadas “incendiarias”, mas no consiguió pasar a kilómetro cero, debido a un fuerte resguardo policial. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) recurrieron al uso de gases lacrimógenos para reprimir a jóvenes activistas que protagonizaron la protesta.

Uno de los ambientalistas, Juan Yacumani, fue aprehendido por los uniformados que resguardaban el edificio de la ALP. “Yo no he hecho nada, me están deteniendo por nada”, fueron declaraciones de Juan Yacumani, uno de los activistas que fue aprehendido por los efectivos de la UTOP.

Cabe recordar también que la marcha de la entidad matriz, incluyó la advertencia de la toma física del Legislativo, por parte de su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi. El martes, este ente matriz instaló su vigilia sin mayores complicaciones en la plaza Murillo. Previo a eso, militantes del evismo y el arcismo protagonizaron enfrentamientos que no fueron mediados por la Policía.

Actualmente, la vigilia permanente, determinada por la COB en un ampliado de emergencia, continúa en Kilómetro Cero, hasta la aprobación de leyes y créditos por más de $us 1.000 millones, bajo amenaza de comenzar paros escalonados.

Ormachea consideró que la COB se volvió el “grupo de choque” que sustenta al gobierno de Arce. “Tienen permiso para amedrentar a los parlamentarios, a la institución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, permiso incluso de agredir a los parlamentarios de oposición y a quienes quieran porque la COB se ha vuelto el grupo de choque, la guardia pretoriana, la Policía política, la institución draconiana, bajo la cual se sustenta el régimen de Luis Arce Catacora”, sentenció.