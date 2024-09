Copa pide detención de Evo por atentar contra el Estado; asegura que Arce fue muy “paciente”

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa acusó al expresidente Evo Morales de desestabilizar el país y atentar contra el gobierno de Luis Arce. Además pidió que se detenga al exmandatario por sus acciones que, según dijo, buscan generar confrontación y paralizar el país.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en una declaración anterior. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital

“No vamos a permitir confrontación, ni que vengan a hacer lo que les da la gana como lo hicieron en Senkata, donde me dejaron un montón de basura, arruinaron las jardineras y tienen una multa de más de 25 mil bolivianos”. La alcaldesa hizo referencia a los daños causados en su ciudad tras una concentración que Morales realizó sin pedir autorización a la Alcaldía.

En relación a la marcha organizada por Evo Morales, Copa fue clara al señalar que solo se permitirá su paso si no busca generar conflictos. “Si es una marcha pacífica la vamos a dejar pasar; pero el momento que quieran concentrarse, que busquen la confrontación, nosotros vamos a reaccionar como Gobierno Municipal». Asimismo, en entrevista con BTV, subrayó que los espacios públicos en El Alto no pueden ser usados para mítines sin permiso, y que Morales no cumplió con las normas en anteriores ocasiones. “No son baños, no pueden usar nuestros espacios públicos para hacer mitines, insultar ni agraviar a la ciudadanía.»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además dijo que la marcha de Morales no es más que una estrategia para desestabilizar el gobierno de Arce. «Este señor es muy machista, él es el único dictador de este país. Creo que Arce fue muy paciente ante la actitud revanchista de Evo Morales». Copa también expresó su frustración por la actitud de Morales hacia El Alto, mencionando que pese a haber sido considerado su bastión, la ciudad no recibió beneficios significativos. “Decía que era su bastión y no le dio nada salvo muertos, y él busca conflictos sociales. Lo único que sabe hacer es victimizarse”.

Copa recordó el papel que jugó su sector durante la crisis de 2019: «Nosotros promulgamos la ley para convocar a elecciones, fuimos perseguidos por la Policía, por las FFAA, pero seguimos de pie. Pero nunca dijo gracias, (Evo) es un malagradecido.»

La aclaldesa no se limitó en las acusaciones, también exigió que se tomen acciones concretas contra aquellos que promueven la desestabilización, incluyendo a Morales. “Si hay personas que deben ser detenidas por obstaculizar la libre transitabilidad, se tiene que hacer. Los bolivianos estamos cansados de las amenazas de este señor que se cree dueño del país”. Cuando se le consultó si era una referencia directa a Morales, agregó: «Claro, si él está obstaculizando la transitabilidad y está atentando contra la democracia, lo tienen que detener».

Finalmente, Copa reafirmó su compromiso con la estabilidad en El Alto y advirtió que no permitirá que se repitan situaciones como las de Senkata: “Vamos a estar atentos con los guardias municipales, la Policía para ver qué vías usarán. No queremos que destrocen nuestra ciudad con dinamitas”.

BD/LE