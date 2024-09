Crisis económica: Causas y soluciones «según» el Gobierno

El día de ayer el presidente, mediante una clase magistral, explico sobre las causas y soluciones de la crisis económica que vive Bolivia, lo cual se puede resumir de la siguiente manera:

CAUSAS DE LA CRISIS Y FALTA DE DÓLARES

1. Caída del sector hidrocarburífero

Detallo sobre la caída en la producción hidrocarburífera, en el caso del petróleo en un 54% y del gas natural en un 40%, durante el 2014 al 2023.

Igualmente menciono el descenso de las exportaciones de gas natural, del 2014-2023, en un 54% en volumen, y de $us. 6.011 millones a $us. 2.050 millones, durante el mismo periodo, es decir un 66% en valor.

Sin embargo, el presidente no menciono que durante todo el gobierno del MAS no hubo un descubrimiento de un campo hidrocarburífero de magnitud, donde el formaba parte como ministro de economía. Este agotamiento o declinación de la producción y exportación hidrocarburífera, y por ende del flujo de divisas derivado de los mismos a nuestro favor, es también consecuencia no solo de no haber repuesto lo que se consumía o se vendía, sino que también de una política hidrocarburífera incipiente traducida en una ley de hidrocarburos que no era atractiva para las empresas e inversionistas estratégicos del sector energético. Nos comimos los huevos y a la gallina.

2. Incremento en la importación de carburantes

En el 2014 se ha consumido en el mercado interno 8,5 millones de barriles de gasolina, de los cuales un 78% era de producción nacional y el 22% importados. El año 2023, se ha consumido 14,5 millones de barriles de gasolina, pero solo un 44% fue de producción interna y el 56 fue importado.

En el caso del diese oíl, el 2014 se ha consumido 11,4 millones de barriles, de los cuales el 50% era de producción nacional. En el 2023, la figura cambio, se ha consumido 15 millones de barriles de los cuales el 86% era importado.

La importación de carburante ha crecido en un 128% durante el 2014-2023, de $us. 1.110 millones a $us. 2.881 millones, un incremento del 160%.

Si bien hubo un efecto relativo en el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional y un mayor consumo del sector público y privado en el país, esta mayor importación de carburantes responde sobre todo a la subvención de los mismos. Esta creciente importación, si bien se explica por una menor producción hidrocarburífera nacional, la causa principal es el hecho de tener gasolina y diésel muy baratos, que estimulan a su uso para el comercio de contrabando, uso en actividades ilícitas y consumo en autos chutos, lo cual genera una sobredemanda y por ende importación de un 40% aproximadamente. Mayor importación es igual a mayor salida de dólares, mayor gasto público, fórmula simple. Menor importación es igual a mayor producción de carburantes y a menor uso en actividades ilegales. El gobierno se olvidó aplicar esta fórmula por años, al parecer. Pero esto es clave, resolver el tema de la subvención a los carburantes, para aliviar en parte el gasto fiscal, pero sobre todo la distorsión ocasionada a nuestra economía.

En resumen, cayeron los ingresos de dólares por exportación de gas natural, subieron los gastos en divisas por la mayor importación de carburantes, resultado mayor déficit comercial y fiscal, pero aun así no se reajustan temas estructurales.

3. Rendimiento bajo del sector privado en el comercio exterior

Se hablo del uso de divisas para financiar el déficit comercial del sector privado. Por ejemplo, el 2013 el sector público tuvo un saldo comercial de $us. 5.007 millones, en cambio el sector privado de (-) $us. 2.665 millones, con un saldo global de $us. 2673 millones. En el año 2023, el saldo comercial del sector público fue de (-) $us. 707 millones, del sector privado de (-) $us. 2.349 millones, con un saldo global de menos $us. 571 millones.

De cierta manera, el gobierno responsabilizo de la escasez de dólares a la ineficiencia del sector privado, que desde el 2007, según datos presentados, importan más de lo que exportan en términos de valor en dólares, y que el estado ha tenido que cubrir estas diferencias. Lo cual era factible durante la época de bonanza económica e ingresos cuantiosos por la exportación de gas natural, pero desde el 2015, los saldos globales fueron negativos, por la incidencia poco óptima tanto del sector público y privado.

La responsabilidad puede ser compartida, ya que el sector público es el responsable de la producción y exportación de hidrocarburos, la cual ha caído. A la vez se convierte en un gran importador en dólares, para carburantes y bienes de capital o insumos para sus más de 100 empresas estatales, lo cual significa mayor gasto público. Hay que ver los dos lados de la moneda.

4. Sabotaje a la economía

Según el gobierno hay un sabotaje económico, debido a que hay 1.076,6 millones de dólares en créditos externos que están trabados por temas políticos, que hasta la fecha no son aprobados en la asamblea legislativa plurinacional. Sin embargo, los mismos se tiene entendido que tienen un objetivo, financiar la inversión pública, no así para la importación de carburantes, pago de servicio de deuda externa o para que los mismos lleguen al sector privado a través de fidecomisos. Por ende, estos recursos si bien pueden dinamizar y/o reactivar la economía nacional, no solucionaran los problemas de iliquidez en dólares del sector público o privado, al menos no a corto plazo.

5. Flujo neto de la deuda externa

El gobierno nacional arguye que el 2023 el flujo neto de la deuda externa fue de -364 millones de dólares, y que hasta agosto de 2024 el flujo acumulado también fue negativo, por $us. 715 millones. Esto producto de que el pago del servicio de la deuda externa fue mayor a los desembolsos de crédito externo. Esto tiene relación con el anterior punto, ya que existen varios créditos de organismos internacionales que todavía no fueron aprobados ni menos desembolsados. Se reitera, que esto tampoco garantiza sacar a la economía de la crisis económica, ya que los créditos externos tienen o deberían tener el objetivo para inversión pública, educación, salud, otros, y no para financiar el gasto corriente, como se observo con el informe del BCB respecto a nuestras reservas internacionales netas.

6. Elevación del precio del petróleo

Así mismo, según el gobierno, hubo una influencia negativa por el petróleo, cuyo precio de 2015 a 2020, en promedio fue de $us. 50 por barril, y de 2021 al 2024 su precio internacional promedio fue de $us. 80. Sin embargo, a que pesar de que a medida que suba el precio internacional del petróleo, esto influirá en un mayor gasto en la importación de los carburantes, pero, se reitera que el factor que mas influye para la sobredemanda de diésel y gasolina es la subvención a los carburantes y sus efectos nocivos ya explicados, por lo tanto, esta problemática estructural tanto fiscal y monetaria, no es determinada plenamente por el mercado del petróleo.

7. Inflación importada y contexto internacional

En su explicación, el presidente hablo del incremento en el precio de servicio de transporte de los contenedores, que del 2012 al 2020 tenían un costo promedio de $us. 1800 a 2000 por unidad. Esta situación cambio rotundamente, cuando en septiembre 2021 subió a $us. 10.375, luego a finales de diciembre 2022 a $us. 1.521 y a julio de 2024 ascendió nuevamente a $us. 5.937.

Era evidente durante y luego de la pandemia, los costos de transporte de los contenedores iban a afectar negativamente nuestro comercio exterior, con mayores costos y por ende mayores precios para el mercado interno.

Igualmente, en su discurso, hablo sobre el incremento del índice de precios de alimentos de alimentos y bebidas, que el 2022 llego a casi 150 puntos, y que hasta este año se mantiene cerca a los 135 puntos. También menciono sobre la suba del índice de precios de insumos industriales que desde el 2016 comenzó a ascender, el 2024 cerca a los 160 puntos. Finalmente, menciono la inflación mundial que el 2020 fue del 2,9%, llegando al 2023 a un 6,7%.

No se niega la influencia del contexto internacional, ya que después de la pandemia hubo una presión inflacionaria a nivel internacional que no ha terminado de ceder, donde Bolivia no fue ajena a sus efectos. Pero la actual inflación del país, cuya tasa acumulada a agosto 2024 es de 4,61%, la cual ya supero por mas del doble la inflación 2023, tiene una causa principal, la escasez de dólares, que derivó en un tipo de cambio paralelo elevado y costos mayores para la importación de bienes intermedios y finales, inclusive de bienes de contrabando. Si, subieron los costos y productos en el exterior, pero más subió el precio del dólar negro y por ende los productos que se ofertan en el mercado interno.

8. Crisis climática

También, se habló de la influencia de los fenómenos climatológicos como La Niña y El Niño, que durante el 2020 al 2023 tuvieron una intensidad fuerte negativa en la producción agropecuaria del país, por producto de las sequias, heladas o inundaciones. Este 2024, se indica que los efectos continuaran con fuerza afectando la producción de productos como la soya principalmente, lo cual merca el mercado interno, reduce las exportaciones y suben los precios para el consumidor.

Esto pone nuevamente en el tapete la necesidad de usar la biotecnología mediante el uso de semillas transgénicas, que permitan incrementar la producción y productividad del sector agrícola del país, se cubra el mercado nacional, se tenga grandes excedentes para exportar y por ende se genere un mayor flujo de divisas a favor de nuestra economía.

SOLUCIONES PLANTEADAS

1. Reactivación Upstream

Dentro de las soluciones estructurales del gobierno ha hablado de la reactivación con 56 pozos en todo el territorio nacional. Hizo una comparación con el anterior gobierno, donde no hubo ningún pozo exitoso, y en cambio en su gestión de gobierno indico de 26 pozos aprobados, 16 en ejecución, de los cuales 6 son positivos, incluyendo también Mayaya.

De este último se habla de un gran potencial y que el mismo ya sería efectivo para la economía boliviana, aunque todavía falta hacer más estudios específicos para determinar su verdadera potencialidad, tanto para el mercado interno y externo, considerando, entre varios factores, su ubicación geográfica. Es prematuro indicar que este pozo ayudará a sacar a nuestro país de la crisis, al menos a mediano plazo, considerando que esto deriva de un problema estructural en el sector, con muy poca inversión de YPFB y con capitales extranjeros que no llegaron debido a la actual ley de hidrocarburos, lo que explica 0 mega campos descubiertos desde el 2026.

2. Producción de biocombustibles

Se menciono de la implementación de dos plantas de biodisel, una en Santa Cruz que ya está en operación con 1.500 barriles por día de diésel, y otro en construcción en La Paz, que producirá la misma cantidad. Y otra planta, en Santa Cruz, con tecnología HVO. Sin embargo, se hace notar que para estas plantas sean factibles y sostenibles, necesitan una provisión continua de materia prima, entre ellas la soya, y además de que, aunque sea un biocombustible requieren también al menos un 50% del diésel oíl para su mezcla. Esto requiere por tanto una participación mas grande y activa del sector agropecuario del país, uso de biotecnología, créditos o fidecomisos, normativa favorable y obviamente la solvencia en dólares para públicos y privados para encarar el reto de la sustitución de importaciones, algo que llevará al menos 10 años.

3. Incentivos al sector privado para plantas de biodiesel.

También se indicó sobre los incentivos al sector privado para la importación de maquinaria y factorías para la producción de biodiesel, con un arancel e IVA cero. Además, se habló de fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional.

Hay que analizar las posibilidades reales para que el sector privado pueda implementar este tipo de plantas dada la actual coyuntura. Muy pocas empresas van a importar ese tipo de equipos ya que hay pocos dólares, aparte caros, además de que esta inversión tiene determinados riesgos tanto de mercado proveedor y comprador, salvo que existan unos créditos muy atractivos y normativa idónea, pero en el presente, no se observa como prioridad privada. Sin embargo, eso apunta a que todavía el gobierno tenga problemas de abastecimiento de carburantes, no se sustituirá la importación de carburantes, a menos a corto plazo. Se requiere antes que anda que se estabilice la economía.

4. Sustitución de importaciones de diésel y otros

Igualmente se planteó la sustitución de la importación de diésel, se estima que con las dos plantas de biodiesel y la planta HVO se sustituirá el 60% de la importación de este carburante, con la producción de nuevos campos un 20% y con la industria privada en un 10%. Es decir, la meta es que al 2026 sustituyamos un 90% de la importación, es decir solamente importaríamos un 10%, ese es un proyecto muy ambicioso dada la coyuntura económica y a un plazo muy corto, considerando de que depende de que todo vaya sobre rieles, con sus plantas estatales, con las plantas privadas y la producción de nuevos campos. Es un panorama muy incierto y no garantizado, ya que se reitera se debe estabilizar la economía a nivel macro antes de pensar en una meta que no se pensó o logro ni cuando había excedentes de divisas

Finalmente, se habló nuevamente de una política de sustitución de importaciones a través de incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital y de plantas industriales de los sectores agropecuario e industrial.

Alrededor del 70% de lo que consumimos en nuestra economía es importado, esta cifra puede ser mayor si tomamos en cuenta el contrabando. Este proceso de sustitución de importaciones e industrialización nacional no fue exitoso hasta la fecha, se necesitan un cambio de modelo económico, donde se den las condiciones para el desarrollo del sector privada empresarial, a través de inversiones locales o extranjeras.

Mientras tanto, el gobierno busca financiar la implementación de más de 170 plantas industriales estatales, lo cual sigue aumentando el gasto público, como también la necesidad de mayor importación de bienes de capital, tecnológicos y materia prima, que significa también mayor salida de dólares. No se está viendo que en este momento de nuestra economía no es lo mejor un mayor gasto público sino una mejor inversión, sobre todo en el sector privado, donde estos recursos serán más eficiente y sostenibles.

CONCLUSIÓN:

Agradecemos la clase de economía del presidente, lo cual es positivo, pero esto no resuelve la crisis, ni responde las necesidades de la población en cuanto al desabastecimiento de carburantes, escasez de dólares y una inflación creciente. No se hablo de la subvención a los carburantes, tipo de cambio fijo, deuda externa, déficit comercial y nuestro gran problema, el déficit fiscal. Las medidas pueden ser buenas, aunque no perfectas, pero son de mediano y largo plazo, pero no es lo que la gente necesita ahora. ¿Para cuando las soluciones objetivas, sostenibles e inmediatas? No todo es culpa del anterior gobierno, ni del clima o del contexto externo, hay asumir también nuestros errores y responsabilidades, dentro del marco del pragmatismo y democracia.

Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas Tarija