Del Castillo dice que Evo está con “detención domiciliaria voluntaria” en el trópico de Cochabamba

Ante los anuncios de la marcha evista a La Paz para inscribir la candidatura del j efe cocalero Juan Evo Morales en el proceso de las elecciones generales, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo que este no se va a animar a salir del trópico de Cochabamba, donde guarda “detención domiciliaria voluntaria”.

Asimismo, actualmente hay una orden de aprehensión vigente contra Morales que aún no fue ejecutada por las fuerzas del orden, misma que está relacionada a una investigación que hay en su contra por el presunto delito de trata de personas. El propio jefe cocalero manifestó que no le importa que lo detengan y que no quiere vigilias en el trópico.

Al respecto, el ministro dijo que para ejecutar cualquier mandamiento de aprehensión lo que realiza la Policía Boliviana es derivar el tema a la Dirección Nacional de Inteligencia, desde donde se hace una apreciación de situación y si existen las condiciones materiales se la procede a ejecutar casi de manera inmediata.

“De acuerdo a la apreciación de la situación, en este momento para ejecutar el mandamiento de aprehensión en contra del señor Morales se pone en riesgo la vida y la integridad del pueblo boliviano, porque lo que está buscando, precisamente, el señor Morales son muertes en el trópico de Cochabamba”, remarcó.

MIRA AQUÍ: Video: Denuncian que funcionarios municipales de Entre Ríos retiraron carteles a favor de la candidatura de Andrónico Rodríguez