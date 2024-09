De vendedor a comprador: YPFB aspira a comprar gas argentino para revenderlo a Brasil

Aunque era un panorama previsible, Bolivia pierde uno de sus únicos dos mercados en la región; casualmente, era el cliente que más pagaba por el recurso energético .

Foto. ABI

La Paz, 26 de septiembre de 2024 (ANF).- Luego de confirmarse el fin del mercado argentino para el gas boliviano, el gerente de Contratos de Exportación de Gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Claros, adelantó que tienen pensado comprar gas argentino para revenderlo a Brasil, pero eso dependerá de las futuras negociaciones.

La última adenda al contrato con Argentina establecía el final de la relación comercial el 30 de septiembre, pero la estatal boliviana dejó de enviar volúmenes de gas desde el 18 de este mes porque comenzó la reversión de ductos en el país vecino para autoabastecerse con el megacampo de Vaca Muerta.

Aunque era un panorama previsible, el país pierde uno de sus únicos dos mercados en la región; casualmente, era el cliente que más pagaba por el recurso boliviano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con el potencial de Vaca Muerta, Argentina piensa vender gas hasta Brasil, pero no tiene la infraestructura para llegar a ese mercado como ya lo hace Bolivia. En ese contexto, las autoridades de YPFB vieron un negocio para ofrecer el servicio de transporte a través de sus ductos. Esa actividad comenzará a partir del 1 de octubre, según la primera ventana de un acuerdo.

“En síntesis, no es un alquiler de nuestros ductos. Lo que va a hacer YPFB es prestar el servicio de agregación y transporte para llevar gas argentino hasta Brasil. En algunos casos, en la medida que se negocie de tal manera, vamos a comprar nosotros el gas como YPFB en frontera argentina, lo vamos a transportar y nosotros lo vamos a vender a distintos clientes en Brasil. Por lo tanto, vamos a hacer una suerte de trading, que es una suerte de actividad que está haciendo la empresa y seguramente va a generar muy buenos ingresos de aquí a futuro”, dijo Claros anoche en Red Uno.

Para el analista Jaime Dunn, es muy probable que ese negocio de compra y reventa funcione, porque toda la responsabilidad y las garantías para que el gas argentino llegue a su destino recaería en Bolivia. Así, se evita de pagar costos adicionales y sanciones por sufrir cualquier percance que las tuberías bolivianas tengan para que el suministro llegue a su destino final.

“Yacimientos, internacionalmente, no tiene el prestigio que tuvo alguna vez. Hay desconfianza. No te olvides que Yacimientos es el que ha fallado con el gas para los propios bolivianos. Entonces, ¿cómo va a manejar el gas extranjero? Por eso se ha puesto sobre la mesa la idea de que Argentina le venda a Bolivia y este le venda a Brasil. Los argentinos dicen que capaz lo mejor es darle, nomás, a los bolivianos y ellos que vean cómo lo llevan, así ya no es problema nuestro. Podría haber sanciones por incumplimiento, Bolivia no tiene gas, que tal si se lo agarran el gas de los argentinos”, argumentó Dunn en entrevista con la ANF.