Defensa de profesor fallecido en accidente dice que el abogado del acusado puso condiciones en su intento de acuerdo

La pasada jornada, Hugo C.S., conductor que provocó accidente en el que murió un profesor, se presentó ante la defensa de la familia de la víctima para intentar llegar a una conciliación tras estar 13 días de haberse dado a la fuga.

La abogada de la víctima, Pamela Caballero, criticó la postura en la que llegó el acusado junto a su defensa.

“Aclarar que él no se ha entregado voluntariamente a la Policía, él se ha acercado con la intención de llegar a un acuerdo y evitar el ingreso al recinto penitenciario, ya que las palabras que se usaron en la reunión del día de ayer (martes) es: o reciben ese dinero la familia o no van a ver un peso nunca más en la vida, porque es un pobre carpintero (el acusado) que no tiene dónde caerse muerto, ah pero queremos tres años de condena para no entrar a la cárcel; esa fue la condicionante que puso el abogado de este procesado”, dijo Caballero a UNITEL.

La jurista critica los argumentos que intentaron usar para justificar la fuga y abandono de la víctima el día del accidente.

“Es objetivo y claro el caso, él dice: tuve miedo, pensé en mí, pensé en mi hijo y por eso me fui. ¿Y quién pensó en la víctima?, ¿Y quién pensó en la responsabilidad que todo ser humano tiene?”, aclaró.