Del Castillo dice que Evo «nunca perdonará“ que la gestión de Arce «haya destruido más de 3.500 fábricas de droga»

Al ser consultado sobre la marcha y los anuncios de bloqueo del evismo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo este martes que el expresidente Evo Morales «nunca perdonará“ que la gestión actual de Luis Arce «haya destruido más de 3.500 fábricas de pasta base de cocaína durante todo este tiempo».

«Lo que está haciendo el señor Evo Morales es decir que no está de acuerdo con nuestra política en materia de lucha contra el narcotráfico y, evidentemente, nunca va a perdonar que hayamos destruido más de 3.500 fábricas de pasta base de cocaína durante todo este tiempo”, dijo Del Castillo en una conferencia de prensa en Cochabamba.

De acuerdo con la autoridad, en la gestión actual, el Ministerio de Gobierno logró «números de lucha antidroga nunca antes vistos en el país».

“Desde que nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno, más de 1.200 toneladas de marihuana han sido secuestradas, incautadas e incineradas. Si hablamos de cocaína secuestrada en nuestro país, estamos hablando de más de 109 toneladas”, aseguró el ministro.

Este martes, desde la localidad de Caracollo, el expresidente Evo Morales y sus seguidores comenzaron la denominada Marcha para salvar Bolivia. El objetivo de la movilización es llegar a la sede de Gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En horas de la tarde, la marcha arribó a Vila Vila, sector donde se encontraba un grupo de personas del ala arcista. Se registró un enfrentamiento y la marcha siguió su paso rumbo a La Paz.

Desde la marcha, Morales lanzó una serie de denuncias contra el Gobierno de Arce y advirtió que si registran un muerto, será responsabilidad del Ejecutivo. Incluso, el expresidente aseguró que «las Fuerzas Armadas desacataron la orden de intervenir y reprimir» a la movilización».

El domingo, ante los anuncios de una marcha y bloqueos del evismo, el presidente Luis Arce, subió el tono contra Evo Morales, lo culpó de arruinar la economía y le advirtió que hará cumplir la Constitución Política del Estado (CPE).

“Evo, has decidido iniciar una marcha, una huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o la economía, eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura que quieres imponer por las buenas o las malas, como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos, incluso haciendo correr sangre del pueblo como lo han dicho tus voceros”, le dijo Arce a Evo.