Diputado Astorga: Procuraduría quiere llenar de juicios a Añez y no procesa a Evo

El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, afirmó que la Procuraduría General del Estado se ha convertido en una entidad mercenaria que quieren llenar de juicios a la expresidenta Jeanine Añez, cuando debería procesar a Evo Morales por las muertes de Montero, el ataque a estudiantes en Vila Vila, la quema de los Puma Katari, entre otros hechos.

eju.tv

Yola Layme

La Paz.- “El principal responsable es Evo Morales, hay un informe de la GIEI, que es muy claro, que señala que si no se hubiese vulnerado el 21F no hubiera ocurrido los hechos lamentables de Senkata, las muertes en Montero, la quema de los Puma Katari en 2019. Entonces, si se quiere medir con la misma vara, se debe investigar, procesar a Evo Morales y evitar una persecución política contra la expresidenta Añez”, expresó Astorga.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para este lunes 2 de septiembre está programado el inicio del juicio oral contra la expresidenta Añez y otras exautoridades por el caso Senkata, en el que la Procuraduría pide la pena máxima de 30 años de cárcel por el delito de genocidio.

Ante anuncios de que el MAS aprobará movilizaciones, el diputado Astorga afirmó que el ampliado que convocó Evo Morales en el trópico de Cochabamba “no tiene sentido” debido a que no contará con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral y que las medidas de presión solo buscan la habilitación del dirigente cocalero a los comicios de 2025.

“Evo no puede ser candidato nunca más, exigimos a Evo Morales y a su pandilla de «evistas» no intenten convulsionar el país, es un candidato inhabilitado. No vamos a permitir ninguna convulsión, si quiere insistir en su candidatura la generación «pitita» lo va a impedir”, expresó Astorga.