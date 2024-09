Diputado evista: “Andrónico es creación de Evo, no es traidor”

La controversia sobre la posición del presidente del Senado no es reciente. Él afirma que es respetuoso del liderazgo del expresidente Evo Morales, pero tiene su propia agenda con sectores sociales y jóvenes.

eju.tv

Juan Carlos Véliz / La Paz

Las acciones del presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, como la anulación de dos leyes que avivaron los incendios forestales en Bolivia y que fueron promulgadas en el gobierno de Evo Morales (2006-2019) son objeto de debate. Un diputado del ala evista afirmó que el joven político es “creación” de Morales por lo que es imposible que pueda traicionar el jefe del partido.

“Andrónico es estudiante, es alumno, es creación del hermano Evo. Es un hombre leal, no es un hombre cobarde, no es un traidor, no es un tipo que arroja la piedra y esconde la mano”, afirmó el diputado Renán Cabezas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El MAS afronta una pugna interna por el control del partido entre evistas y arcistas que puso en riesgo la gobernabilidad del presidente Luis Arce y la unidad de ese frente político para procesos electorales inmediatos como las elecciones generales de 2025.

La controversia sobre si Andrónico está en filas del evismo o decidió dar paso a una nueva corriente del MAS no es reciente. Los dirigentes arcistas o del MAS leal al presidente Luis Arce invitaron al presidente del Senado para que sea candidato a la vicepresidencia por esa corriente en las elecciones generales de 2025.

También puede leer: ¿Andrónico despegó la carrera sin Evo? Mira sus videos en redes sociales

Rodríguez respondió que es un militante orgánico que respeta el liderazgo de Morales; sin embargo, asumió algunas acciones en contraruta a la posición de su jefe. Por ejemplo, la cámara que dirige refrendó la postergación de las primarias para los comicios presidenciales.

En una reciente entrevista televisiva dijo que no pudo reunirse con Morales debido a la apretada agenda que tiene el exmandatario después de la aprobación de la ley de postergación de elecciones primarias, que era una de las últimas cartas legales del exmandatario para habilitarse como candidato del MAS para el 2025 debido a las trabas legales para la reelección presidencial.

El viceministro Gustavo Torrico sumó otro elemento a la presunta ruptura. La cámara de Senadores anuló dos leyes “incendiarias” de Evo Morales que contribuyeron a los incendios forestales en Bolivia. Rodríguez se defendió y dijo que no existe una ruptura con el líder del evismo.

El diputado Cabezas descalificó al viceministro Torrico y lo llamó “pandillero” y “matón” por esas declaraciones. “Esa es la aspiración que tiene el pandillero de Torrico, que el MAS se destroze, quiere un divorcio entre Evo y el hermano Andrónico”, afirmó.