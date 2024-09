Dirigentes de la COB denuncian “golpe por grupos afines al evismo” y advierten toma física de la ALP

El dirigente Huarachi señaló que recibió amenazas en su contra y que viene de hace tiempo, pero que no lo denunció en su debido tiempo.

eju.tv / Video: COB

Lidia Mamani / La Paz

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, denunció este lunes ante la comunidad internacional y la población boliviana el intento de toma de las instalaciones del ente matriz, ubicada en la zona Norte, en La Paz, realizado por “grupos afines al evismo”. En su criterio, detrás de estás movilizaciones hay un interés personal, pese a ello, anunció que no pararán la marcha para el martes 10 y que la misma concluirá con la “toma física” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hacemos la denuncia internacional y ante el país de este intento de golpe sindical a la casa matriz de los trabajadores. Este intento de golpe sindical tiene un fin político, los trabajadores estamos en permanentes reuniones y con distintas organizaciones sociales”, afirmó Huarachi.

Dijo que incluso recibió amenazas en su contra y que viene de hace tiempo, pero que no lo denunció en su debido tiempo. “Denuncio por mi integridad física y la de mis familiares, no vamos a permitir actos de cobardía y de bajeza. Por qué no les gusta lo que hacemos en favor de la población boliviana o es que tienen miedo, que me digan, pero no generen este tipo de amenazas, la COB no es Huarachi”.

Calificó de “asalto” el intento de toma durante horas de la tarde en esta jornada, debido a que destrozaron una parte de las oficinas, destinada para la secretaria, y hasta “robaron”, aunque no detalló qué se llevaron. Aseguró que hasta el lugar ingresaron personas “encapuchadas”.

Sobre la marcha convocada para mañana martes 10, señaló que la misma se realizará y que será para “defender” la democracia y hasta anunció que se hará la toma física de la Asamblea Legislativa. “Vamos a hacer la toma física de la Asamblea y si no quieren legislar, ca…, que asuman sus suplentes, si los suplentes no quieren sesionar, vamos a plantear el cierre del parlamento”.

Otro de los dirigentes fabriles, afiliados a la COB, dijo que lamentan el accionar de organizaciones que ni siquiera son afiliadas al ente matriz y que sólo buscan “intereses políticos” de una sola persona, en referencia al expresidente Evo Morales. “Hemos estado a un intento de golpe de estado sindical, con el fin de desestabilizar a los trabajadores y en vísperas de una marcha nacional”.