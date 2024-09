Doria Medina afirma que Morales y Arce usan a la gente para sus propias ambiciones

El político y empresario afirma que en las elecciones de 2025 habrá una solución alterna al MAS

Doria Medina se pronunció por la pelea interna del MAS. Foto: RRSS SDM

Boris Bueno Camacho / La Paz

El empresario y político de oposición, Samuel Doria Medina, criticó a los líderes confrontados del Movimiento al Socialismo (MAS) por utilizar a sus seguidores para sus fines personales sin importarles su seguridad personal, tal cual ocurrió la pasada jornada en la zona Cruce Ventilla, en la ciudad de El Alto, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre adeptos del ala radical y renovadora de ese partido, con el saldo de ocho personas heridas, una de ellas con el riesgo de perder una mano por la explosión de una dinamita.

Doria Medina cuestionó que tanto el actual mandatario como el expresidente se aprovechen de la necesidad de las personas de tener algún tipo de beneficio al seguirlos y obligarlos a defender sus posiciones encontradas de forma vertical, lo que convierte a ambos en ‘opresores de sus propios adherentes’, afirmación hecha en cuanto a las acusaciones sobre la obligatoriedad que instauran los dirigentes sindicales a sus bases para participar en las protestas y el uso de servidores públicos que deben asistir para proteger su fuentes laboral.

“Uno ordena a los funcionarios salir a la calle a defenderlo. El otro ordena a los cocaleros marchar para que lo habiliten. Ambos usan a las personas como simples objetos de sus ambiciones. No les importa si sufren frío, si comen o no, si son heridos. Los líderes democráticos forman grupos de iguales en torno a los mismos ideales. Los masistas se aprovechan de la necesidad de la gente para hacerla actuar en contra de su voluntad. Son opresores de sus propios adherentes. En 2025 habrá #solucionesParaTodos, sin distinción de creencias ni colores”, escribió Doria Medina en su cuenta de la red social X.

Luego del enfrentamiento de la pasada jornada en El Alto, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió al gobierno de Arce no movilizar a sus funcionarios, en tanto, que a los movilizados les pidió prudencia y respeto, para evitar escenarios de violencia ‘que no pueden tolerarse entre bolivianas y bolivianos’; en ese sentido, El Defensor convocó a un diálogo a ambas facciones, propuesta respondida positivamente por el primer mandatario, pero no por el expresidente Evo Morales Ayma.

«Pese a todo este ambiente de confrontación que se ha generado, el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo a ti y a una delegación de quienes te acompañan a sostener un diálogo sobre los aspectos que ya fueron respondidos de manera escrita por nuestro Gobierno. Aceptamos la convocatoria del Defensor del Pueblo y dialoguemos sin condicionamientos en instalaciones de la Defensoría», expresó anoche Arce en franca alusión al jefe nacional del MAS.