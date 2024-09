EE.UU. alertó a Milei sobre la operación rusa para «desestabilizar al Gobierno» y se puso a disposición para enfrentar los ataques de Putin

El Departamento de Estado anticipó al Presidente las posibles acciones encubiertas que ejecutaría Moscú en su contra por el apoyo de la Argentina a Zelenski ante la invasión ilegal a Ucrania





Javier Milei y Joseph Biden durante su encuentro en el G7 de Italia

Desde Washington, Estados Unidos) La Casa Blanca desplegó un profundo movimiento diplomático global para informar, prevenir y neutralizar todas las operaciones encubiertas que está ejecutando Rusia para desestabilizar a los gobiernos que apoyan a Ucrania frente a la guerra ilegal desatada por Vladimir Putin. En este contexto, Javier Milei recibió información clasificada que describe las operaciones montadas por el Kremlin para afectar a Balcarce 50 y complicar sus relaciones bilaterales con los países limítrofes.

“El Secretario de Estado (Antony Blinken) ha dado instrucciones a los diplomáticos de todo el mundo para que compartan la información que tenemos sobre lo que está haciendo Rusia y para que se comprometan con nuestros socios en el intento de eliminar esta amenaza a la democracia y la información precisa en todo el mundo”, señaló Jim O’Brien, secretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos.

Y completó: A partir de esto, vamos a colaborar a nivel global y sistémico con nuestros socios a lo largo del tiempo para seguir adelante contra la estructura que Rusia ha construido para influir en las operaciones en todo el mundo. Y, por lo tanto, verán más de esto con el tiempo a medida que trabajemos, y estaremos trabajando con nuestros socios”.

RT es un multimedio financiado por el Kremlin que trata de imponer la mirada que Putin tiene sobre el mundo. Su edición de noticias siempre apoya a Rusia frente a la defensa legítima que hace Ucrania de su soberanía y sostiene que Hamas es una víctima de Israel tras los ataques terroristas cometidos el pasado 7 de octubre.

El Departamento de Estado indicó que RT ha utilizado su financiación estatal para “reclutar y pagar de forma encubierta a personalidades de las redes sociales” con el fin de difundir contenido alineado con los intereses de Moscú. Además, el secretario Blinken acusó a los empleados de RT de usar tácticas de inteligencia y empresas pantalla para ocultar actividades encubiertas que buscan interferir en la agenda política de diferentes países, incluida la Argentina.

Javier Milei saluda a Volodimir Zelensky al llegar a la Cumbre por la Paz celebrada en Suiza

Milei se transformó en un blanco móvil de Putin por su apoyo cerrado a Volodimir Zelenski. A diferencia de Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, el presidente argentino respalda a Ucrania y se muestra solidario con Zelenski, que es auxiliado -con fondos, armas e inteligencia- por la OTAN.

En este contexto, el Kremlin puso en el index de RT a Milei.

La amenaza clara y presente de Rusia a Milei implicó que la Casa Blanca incluyera al gobierno argentino como uno de los targets de Putin que debe proteger con su diplomacia y el aparato de Inteligencia civil y militar.

Con sus aliados de Occidente (Alemania, Reino Unido, Francia y Argentina, por ejemplo), la administración Biden desplegará acciones tecnológicas para prevenir y combatir la desinformación y la operaciones encubiertas que se hagan a través de RT y sus asociados globales.

“RT se ha convertido en un centro de coordinación para una serie de operaciones encubiertas, actividades de influencia encubiertas, operaciones de inteligencia de facto, en un país tras otro. Hay un ejemplo en Argentina, donde están tratando de afectar la política gubernamental. Hay una amenaza en el Cáucaso Sur, donde usarán estas herramientas para afectar a los gobiernos allí. Hay ejemplos en Francia. Hay ejemplos en Alemania”, reveló Jamie Rubin, Director del Centro de Participación Global del Departamento de Estado.

Y añadio:

“Esta será una campaña a largo plazo, y ese es el punto de la analogía con Huawei. Es algo que comenzó bajo la administración (Donald)Trump y continuó bajo la administración Biden. Vamos a estar hablando: el Secretario hablará, el Presidente hablará, los secretarios de estado adjuntos y especialmente sus colegas en América Latina, en África, en Asia van a estar trabajando para tratar de mostrar a todos esos países que ahora mismo transmiten, sin restricción ni control, que es RT”.

Vladimir Putin saluda a la directora del grupo RT, Margarita Simonián, durante una ceremonia oficial en el Kremlin

La denuncia del Departamento de Estado tiene evidencia sólida y se reprodujo en todos los medios de Occidente, incluido Infobae.

Este medio publicó así la información revelada por Estados Unidos.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de llevar a cabo operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar al gobierno de Argentina y aumentar las tensiones entre el país sudamericano y sus vecinos. Según el comunicado, estos actos “malignos” serían ejecutados a través del canal ruso RT y sus filiales, utilizando tácticas encubiertas para influir en la región”.

Y agregó. ¨Rusia participa en operaciones destinadas a desestabilizar al gobierno de Argentina¨, afirmó Washington, mencionando a RT como un actor clave en estas actividades”.

El embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov, descalificó la información aportada por el secretario Blinken y cuestionó a este medio por publicarla.

Feoktistov escribió:

“Hemos prestado la atención al material tendencioso de Infobae publicado el 13 de septiembre, que difunde las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado de los EE.UU. quienes acusaron al canal de televisión RT y a nuestro país de intentos para “desestabilizar” al Gobierno de Javier Milei. No es sorprendente que no se han proporcionado evidencias para certificar dichas insinuaciones; de hecho, las mismas simplemente no existen”.

Tras este párrafo deslindando responsabilidades, el embajador ruso añadió:

“Es bien conocido que los Estados Unidos están acostumbrados a mirar hacia América Latina a través del prisma de la “Doctrina Monroe”, que define a esta región como una zona exclusiva de sus propios intereses. Entendemos que no es fácil eliminar los hábitos neocoloniales del ´gran hermano´”.

La perspectiva de Feoktistov esta desfasada en el tiempo. Ya no se puede aplicar la Doctrina Monroe (data de 1823): Cuba, Nicaragua y Venezuela son dictaduras que responden a los intereses de Rusia, Irán y China, mientras que Brasil es socio de Moscú en los BRICS y México coquetea sin maquillaje con Moscú.

Esta es la geopolítica de América Latina en 2024.