“El abogado quería hacer conciliación económica, pero no queremos dinero”, señala la familia del profesor que murió atropellado

La familia del profesor que murió atropellado pidió a la Fiscalía emitir orden de aprehensión contra el conductor, que apareció luego de dos semanas del hecho.

Fuente: Unitel

Hace dos semanas, Hugo C.S. hizo un giro en ‘U’ prohibido en la avenida Oblitas de la ciudad de Cochabamba y provocó la muerte del profesor de Educación Física, Roberto Condarco de 35 años de edad, que iba a bordo de una moto. Hugo bajó del motorizado y aprovechó que las personas llegaban a socorrer a la víctima para huir. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas







Este martes y tras no haberse presentado a declarar ante las autoridades, Hugo C.S. apareció con un abogado e intentó “conciliar” económicamente con la familia del profesor.

“El abogado directamente quería hacer la conciliación de forma económica, pero nosotros no queremos dinero, lo único que queríamos es justicia para mi hermano que no estaba descansando en paz, que no podía estar tranquilo”, indicó una familiar de Condarco.

“Nos pidió disculpas, nos dijo que conocía la ciudad y que le dio miedo, pero eso no justifica que lo haya dejado a mi hermano así, que se haya ido”, contó.

La familia de la víctima descartó llegar a alguna transacción y pidió a la Fiscalía emitir la orden de aprehensión, puesto que la gravedad del caso implica una pérdida humana.

Por su parte el abogado del acusado afirmó que su cliente es oriundo de Yacuiba y que estaba en Santa Cruz este tiempo, y que estaba en Cochabamba por la festividad de Urkupiña.

El jurista sostuvo que Hugo C.S. temió ir preso por 30 años y anunció que asumirán defensa para evitar la detención preventiva.

Respecto a que porque no fueron primero ante la Policía y fueron directo con la familia, el abogado señaló que “Hugo tenía la obligación moral y pedir disculpas y decir que no ha sido intencional”.

“Hugo dijo que puede resarcir el daño a la familia de lo que se ha gastado, pero no hemos tenido respuesta. Pero eso no tiene nada que ver con la sanción que se pueda dar a Hugo por la vía ordinaria”, señaló el abogado ante los medios.

Piden aprehensión

“Lo que debería haber hecho la fiscal desde el primer día es que haga su trabajo porque lo que debería haber hecho es emitir una orden de aprehensión desde el primer día en que mi hermano había fallecido porque había una falta grave y lo que han hecho es solo citarlo”, señaló la mujer.

La familiar relató que la “Policía ha realizado la búsqueda como correspondía, pero la Fiscalía le ha atado de manos”.

Tras la reunión, Hugo fue capturado por la Policía y llevado a celdas policiales, donde se aguarda que la Fiscalía emita de una vez la aprehensión del sujeto para que sea puesto ante un juez cautelar.

“Ahora la Policía ha cumplido, lo ha llevado arrestado así como nosotros pedíamos que se haga y nosotros pedimos a la Fiscalía, al fiscal departamental que por favor realice su trabajo y haga la justicia que corresponde a mi hermano”, pidió la familiar del profesor.

Hombre pidió disculpas

“Me asusté tanto. No sabía que hacer”, manifestó este martes Hugo C.S. ante los abogados de la familia de la víctima fatal que tuvo su decisión de hacer un giro prohibido en “U” en la ciudad de Cochabamba.

El abogado de Hugo trató de justificarse indicando que no conocía la ciudad cochabambina y que no se presentó antes por temor.

“El perdón no es fácil. Él va tener días festivos con su familia, va a poder abrazar a su abuelita, a su hijo. Nosotros no tenemos una reparación”, indicó la familiar del profesor.

Tras el fatídico día, Hugo C.S. era buscado por la Policía; sin embargo, la Fiscalía no emitió orden de aprehensión y solo emitió citación a declarar, a la cual faltó el hombre.