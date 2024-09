El Alto: COR dice que no permitirán ningún tipo de bloqueo de campesinos este 16 de septiembre

El ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Rogelio Mayta, dijo que no permitirán ningún tipo de bloqueo anunciado por el ejecutivo de la Federación Tupac Katari para este 16 de septiembre. Además, dijo que él dirigente campesino no tendrá pisada en esta región.

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

“El señor Evo Morales les ha forrado de plata, entiendan a los alteños y alteños y del campo están siendo vendidos este señor, como COR El Alto no vamos a permitir ningún tipo de bloqueo, menos desestabilizar a nuestro gobierno nacional, solo vela el interés de Evo, nosotros estamos cansados, este señor no tiene pisada en El Alto, no es nadie acá”, manifestó Mayta.

El ampliado de la Federación Única de los Trabajadores Campesinos, Tupac Karari determinó cumplir con una serie de marchas e instalar un bloqueo de caminos indefinido a nivel nacional a partir del lunes 16 de septiembre hasta que renuncie el presidente Luis Arce.

“Quién es él, quién carajos es este señor para verter las luchas sociales que hemos tenido los alteños para recuperar la democracia. Él no nos representa y viene a la ciudad de El Alto a querer generar conflicto a unirse a otras supuestas organizaciones que ni siquiera tiene una representación”, dijo Mayta.

Por su parte, la alcaldesa Eva Copa se refirió al tema y cuestionó el anuncio de los campesinos por la falta de racionalidad y empatía. Además, indicó que el paro afecta económicamente a la ciudadanía por lo que este fin de año va a tener que despedir a su personal porque no le alcanza el dinero para pagar.

“Entre nosotros cómo nos podemos bloquearnos entre hermanas y hermanos, no es correcto, el aparato productivo está tratando de despegar y siguen obstaculizando, nos perjudican a nosotros como municipio porque no está terminada el departamental no va a poder salir a otros departamentos”, indicó.