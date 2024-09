El cruceño CRE le quita el invicto al potosino Córdova en la Liga Nacional de Futsal

Se impuso a domicilio por 3-4 en la novena jornada del torneo, pero el club de la Villa Imperial sigue de líder en el Grupo A; en el B el nuevo puntero es el valluno Víctor Muriel

Fuente: Futsal Bolivia

El club cruceño CRE sorprendió a todos al quitarle el invicto al potosino Córdova en la Villa Imperial, donde se impuso por 3-4 en el marco de la novena jornada de la Liga Nacional de Futsal, pero ello no impidió que el cuadro de local siga de líder en el Grupo A, mientras que en el B hay nuevo puntero, el cochabambino Víctor Muriel.

La novena fecha se jugó de jueves a sábado luego de que entre martes y miércoles se disputarán los dos partidos reprogramados de la tercera jornada del Grupo B. Todavía no tienen nueva fecha los encuentros que se deben del A.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Grupo A

La Liga Nacional ya no cuenta con ningún equipo invicto, pues Córdova perdió en el coliseo Ciudad de Potosí ante CRE (3-4), club que lleva una seguidilla de victorias.

Los potosinos siguen de líderes con 21 unidades, mientras que los cruceños son segundos con 18.

Por esta misma serie, el yacuibeño Petrolero venció al tarijeño San Martín en Los Chapacos (3-5) y con ello avanzó al tercer puesto con 17 puntos. Su rival es cuarto con 12.

Deportivo Amistad, de Bermejo, hizo respetar su localía al derrotar al tarijeño Nantes en el Julia Iriarte (5-3). Con la victoria llegó a la quinta casilla con 11 y su contrincante es último con cuatro.

El potosino Concepción se impuso de visitante sobre el yacuibeño La Prensa en el Margoth Quevedo (2-4) y gracias a ello es sexto con nueve y el local es penúltimo con cinco.

Grupo B

En esta serie primero se jugaron los dos partidos reprogramados de la tercera jornada: Víctor Muriel venció al paceño Adutoys (5-4) y el también paceño Wolf Sport derrotó a Lizondo Singapur de Sucre (6-4).

Ya por la novena jornada, Muriel se impuso sobre Wolf Sport en el Evo Morales (8-0) y pasó a liderar la serie con 22 unidades, mientras que su contrincante es cuarto con 12.

El orureño Fantasmas Morales Moralitos ganó a Lizondo (9-6) en el Palacio de los Deportes, y de igual manera tiene 22 puntos, pero se ubica segundo por tener menor diferencia de gol que Muriel (+15 contra +34). Los capitalinos se ubican quintos con 10.

Adutoys derrotó al alteño Proyecto Redag en el Julio Borelli Viterito (5-4) para ser tercero con 19. Su rival es sexto con nueve.

Por último, Antofagasta de Sucre triunfó sobre el orureño Morales Moralitos (3-2) en el Jorge Revilla Aldana.

Los capitalinos son penúltimos con nueve y los orureños son coleros con tres.

Lo que viene

La décima jornada se disputará desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de septiembre. En el primer día jugarán por el Grupo A, Concepción vs. Deportivo Amistad (21.10, en el Ciudad de Potosí); el viernes 20, CRE vs. San Martín (21.10, Jhon Píctor Blanco) y Petrolero vs. Córdova (21.10, Margoth Quevedo); mientras que el sábado 21, Nantes vs. La Prensa (21.10, Los Chapacos).

Los encuentros del Grupo B serán: el jueves 19, Proyecto Redag vs. Morales Moralitos (19.30, Héroes de Octubre); el viernes 20, Lizondo Singapur vs. Wolf Sport (19.30, Jorge Revilla Aldana) y Adutoys vs. Víctor Muriel (19.30, Julio Borelli Viterito); en tanto que el sábado 21, Fantasmas Morales Moralitos vs. Antofagasta (19.30, Palacio de los Deportes).