El día después del debate, Kamala Harris y Donald Trump se saludaron en la conmemoración de los atentados del 11-S

Fuente: infobae.com

Un día después de enfrentarse en su primer debate presidencial, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y el candidato presidencial republicano Donald Trump volvieron a darse la mano en una muestra de unidad en un acto conmemorativo del 11 de septiembre celebrado en Nueva York el miércoles.

Harris, que se encontraba entre el senador por Nueva York Chuck Schumer y el presidente Joe Biden, se acercó al presidente para estrechar la mano de Trump, que estaba junto al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg.

De izquierda a derecha: el senador por Nueva York Chuck Schumer, la vicepresidenta Kamala Harris, el presidente Joe Biden, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el ex presidente Donald Trump (Michael M. Santiago/Getty Images via AFP)