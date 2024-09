El “Libro Negro” de la dictadura venezolana reveló la cadena de mando policial y el sistema represivo tras el fraude electoral de Maduro

Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos elaboró un reporte que explica cómo se aplica el terrorismo de Estado en el país petrolero bajo el control general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

El terrorismo del Estado en Venezuela se describe en varias facetas según el Informe Negro de la Dictadura 2024

“No sabemos si este es el primer ejercicio de trabajar en condiciones de clandestinidad”, es la más contundente oración con la que “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” explica lo que debieron enfrentar para la realización y publicación del Informe Crisis postelectoral y de DDHH 2024 en Venezuela que llaman “El Libro Negro de la Dictadura 2024″, llevándolos a asegurar que “la actuación de las autoridades luego del 28J ratifica la continuación de la comisión del delito de persecución política en Venezuela, calificado como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma”.

Libro negro

El grupo de organizaciones de Derechos Humanos que hizo posible el mencionado informe no deja lugar a dudas que en Venezuela se está aplicando terrorismo de Estado. Recuerdan que “sobre Venezuela pesa una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual debe incorporar todos los elementos y actuaciones estatales ocurridas luego de los comicios”, destacando que “hay suficientes evidencias para determinar las responsabilidades de la cadena de mando”.

El informe es un trabajo conjunto de varias organizaciones defensoras de DDHH

Destacan que “Nicolás Maduro ha sido el vocero oficial de la estrategia represiva implementada, anunciando públicamente una cuota de personas a ser detenidas, que los mismos serían trasladados a cárceles de máxima seguridad, como Tocuyito y Tocorón, crea y repite las narrativas para generar temor generalizado en la población, mostrando videos de personas detenidas gritando consignas progubernamentales y felicitando la actuación de los organismos policiales y militares del país”.

Entre todo lo revelador del informe resalta la “cadena de mando del operativo post 28-J”, destacando que “el 18 de abril de 2024 fue divulgada una resolución conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Justicia en la que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) gira instrucciones sobre el operativo de seguridad a realizarse durante el proceso electoral y días posteriores”.

Nicolás Maduro con el GB Ruben Darío Santiago Servigna

Se refieren en particular al artículo 7 de esa resolución donde se señala que “la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos estadales y municipales, quedarían ‘bajo la dirección, control operacional y supervisión’ del Ceofanb: ‘Cada cuerpo de policía dará continuidad a la prestación de sus servicios para garantizar la seguridad en la jurisdicción correspondiente, cumpliendo con las instrucciones impartidas por el Ceofanb’”.

Hacen énfasis en el artículo 8: ‘El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales, sólo podrán intervenir o actuar previa autorización expresa y específica del Ceofanb, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, debidamente comunicada a través del canal regular o supervisor que designe el Ceofanb’.

Momentos del funeral de Julio Valerio García, una de las víctimas durante el proceso electoral

Quiénes son y dónde están

La resolución desmenuzada en el Informe del Libro Negro de la Dictadura 2024, estableció́ a los responsables en la cadena de Mando, según la resolución conjunta del Ministerio Defensa y Ministerio Interior y Justicia.

Cuerpo Policia Nacional Bolivariana (CPNB): General Brigada (GB) Ruben Darío Santiago Servigna.

Según cada uno de las circunscripciones estadales:

Trujillo: Coronel Yassert Arafat Montiel González.

Portuguesa: GB Marcos José Salas Chirino.

Miranda: GB Héctor Gabriel Alviarez Blanco.

Lara: GD Hector Jesús Pernía Perdigón.

Yaracuy: Coronel (Cnel.) Eduardo Gamez Flores.

Carabobo: Cnel. Jesús Rafael Giunta Betancourt.

Aragua: Cnel. José Gregorio Viloria Arcaya.

Nueva Esparta: GB Gilberto José Malavé Salazar.

Falcón: GB Numa Alberto Coss F.

Zulia: Cnel. José Salvador Viloria Sosa.

Sucre: GB Julian José Campos Lozada.

Monagas: Cnel. Eduardo Alberto Almerida Padrón.

Táchira: GB Edinson Antonio Miquilena M.

Delta Amacuro: Cnel. Angel José Castillo Muñoz.

Mérida: GB Jerry José Camacaro Salazar

La Guaira: Cnel. Ángel Roberto Puerta Saiz.

Bolívar: GD Jesús Andrés Arteaga Simancas.

Barinas: GB Cristhiam Abelardo Morales Zambrano.

Guárico: GD Luiger Neil Ugas M.

Cojedes: GB Ricardo José Yanez Rosetti.

Anzoátegui: Cnel. Franklin José Rivero Bayone.

Apure: Cnel. Luis Adolfo Marcano Martínez.

Amazonas: Cnel. Euclides Rafael Gómez Salazar.

En este mapa del informe se observan los incidentes con grupos de civiles armados el día de las elecciones del 28J

Los encargados de policías municipales durante operativo de seguridad ciudadana electoral son:

Libertador del Distrito Capital: Cnel. Franklin Martín Melendez Rivas.

Maracaibo, Zulia: Cnel. César Augusto Marcano Dugarte.

Municipios Sucre, Chacao y Baruta, estado Miranda: GB Rafael Yastrenky Ludovich Betancourt Rivas.

Municipios Los Salias, Carrizal, Guaicaipuro, Plaza y Zamora del estado Miranda: GB Héctor Gabriel Alviarez Blanco.

Municipio Valencia, San Diego y Naguanagua del estado Carabobo: Cnel. Jesús Rafael Giunta Betancourt.

Municipios Maneiro y Mariño del estado Nueva Esparta: Cnel. Gilberto José Malavé Salazar.

Leonardo Infante del estado Guárico: Cnel. Carlos Javier Pacheco Blanco.

Maturín del estado Monagas: GB José Rolando Ruiz Muñoz.

Iribarren del estado Lara: Cnel. Orlando Antonio Gomez Crespo.

Barinas del estado Barinas: GB Gustavo Javier Bustos.

Urbaneja del estado Anzoátegui: Cnel. Franklin José Rivero Bayone.

Libertador del estado Mérida: GB Jerry José Camacaro Salazar.

San Cristóbal del estado Táchira: GB Edinson Antonio Miquilarena Marcano.

Así se estableció la cadena de mando para el 28 de julio

ONG y Cabello

El informe, con fecha de corte del 29 de agosto de 2024, resalta que “por primera vez, desde su aparición como parte del tejido asociativo del país, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales se abstienen de firmar, con su nombre, un reporte unitario sobre la situación de la dignidad humana”.

“El clima de terror impuesto por las autoridades luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 ha ocasionado que el trabajo de las ONG, basadas en la fórmula de las “Tres D” (documentar, denunciar y difundir) se haya tenido que limitar, en condiciones adversas, casi exclusivamente a documentar”.

Expresan que personas del entorno de las organizaciones son parte de los más de 2.200 detenidos en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024. Dos hechos puntuales de las causas: la ley contra las ONG y el nombramiento de Diosdado Cabello como Ministro del Interior.

En el caso del vicepresidente del partido de Gobierno y ahora ministro del Interior y Justicia es revelador, ya que Diosdado Cabello es quien “desde hace años ha liderado la confrontación y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos, ha obligado a disminuir el perfil público y tomar todo tipo de cuidados para la mayoría de las organizaciones”.

Agrega el Libro Negro de la Dictadura Venezolana 2024 que “diferentes activistas, periodistas y líderes de sociedad civil han salido del país en las últimas semanas, incluyendo aquellas que tienen sus pasaportes anulados”.

Pero también hay otros que preparan sus maletas. “Los defensores, acostumbrados a hablar “alto y claro”, deben moderar sus afirmaciones y hablar en público con metáforas y subterfugios. Aunque en Venezuela nunca ha sido sencillo, el trabajo de levantamiento y verificación de información se ha vuelto más complicado de lo que ya era”.

El jefe del Ceofanb y el ministro Padrino López, máximos responsables militares

La euforia del general Santiago

A juicio de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, en su informe, “retrospectivamente esta resolución es importante porque describe cómo funcionó parte del operativo de seguridad ciudadana implementado inmediatamente después de las elecciones del 28-J, con su cadena de mando, como lo expresa el artículo 12: Se podrá ‘prorrogar los períodos y horarios establecidos en esta Resolución, si es necesario’”.

Así mismo, el artículo 9 hace un inventario de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “que ejercerían ‘la dirección y supervisión directa del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y de los Cuerpos de Policía Estadales y Municipales’, bajo órdenes del Ceofanb”.

Analizaron el perfil de la red social X del oficial encargado a nivel nacional de la implementación del operativo electoral de seguridad ciudadana, General de Brigada Rubén Darío Santiago Sevigna, “revela la desprofesionalización ideológica del funcionario”.

“El 04.07.24, día del inicio formal de la campaña, amplificó 6 mensajes en apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, violando la ley electoral. 3 de ellos fueron RT a la cuenta de Nicolás Maduro, 2 a la cuenta de Jorge Rodríguez y 1 de contenido propio, con el texto: ‘Este es el candidato del PUEBLO @nicolasmaduro. Venezuela se llenó de una extraordinaria marea chavista, en todo el país el pueblo salió a celebrar el inicio de la campaña electoral presidencial. La Furia Bolivariana arrazará (sic) este #28Jul’”.

Dicen que el GB Santiago Sevigna, “a partir de ese momento, hasta el 28 de julio, divulgó la cantidad de 51 mensajes de contenido electoral apoyando al candidato Nicolás Maduro. En el período, algunos de los mensajes de contenido propio reprodujeron la narrativa estigmatizante hacia la oposición y violaron la normativa electoral”.

Algunos de los mensajes del funcionario militar hablan por sí solos: “‘Con orgullo defendemos el tricolor venezolano, somos una tierra de gente valiente, luchadora y que echa pa’lante. Por eso, el #28Jul votamos por el hombre que ha sacado el pecho por su pueblo, votamos por @nicolasmaduro’, con una imagen de la Furia Bolivariana”.

Otro mensaje: ‘Vamos Nico, Venezuela unida por un futuro lleno de prosperidad, yo voto por el hombre que le dedica su vida al pueblo venezolano. Yo voto por @nicolasmaduro’.

“Luego del 28 de julio sus mensajes avalaban los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (”Te lo prometimos Comandante y cumplimos, felices 70 años. Con 51,20% de los votos del pueblo #GanóLaPazYLaEsperanza, @nicolasmaduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones presidente, cuente con todo el #CPNB para avanzar en la recuperación”.

No faltaron muchos mensajes del general Santiago Sevigna sobre las actas que el CNE no presentó, pero descalificando las publicadas por la Oposición venezolana. “El reforzamiento de la narrativa estigmatizante (‘Se han encontrado miles de actas sin las respectivas firmas que las validen. Esas mismas actas que, según le dan la victoria a la derecha, no son más que una farsa’)”.

“Y la justificación de las acciones represivas (‘Las guarimbas no son manifestaciones pacíficas, tal como los violentos quieren hacer creer. Guarimbear es terrorismo, es destrucción, es violencia. Los funcionarios del #CPNB se pegan estrictamente a las leyes venezolanas y defienden tu seguridad. #PaísDeOcho- Estrellas’)”.

Libro negro