El MTS pretende un “Bloque histórico”contrapuesto al MAS y a la oposición

El dirigente nacional de este partido, Félix Patzi Paco, se constituyó en el eje articulador de este proyecto, para equilibrar la polarización creada en Bolivia.

Una de las proclamas políticas del MTS.

Fuente: El Periódico

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) pretende constituir un “Bloque histórico” contrapuesto al MAS, en sus dos vertientes, “arcismo y evismo”, y a la oposición integrada por varias organizaciones políticas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Soy el eje articulador de lo que hemos planteado la teoría, la propuesta de conformar un ‘bloque histórico’”, informó el dirigente nacional del MTS, Félix Patzi Paco al indicar que este bloque estaría constituido por varios sectores y políticos.

Se piensa en este bloque en el intento de equilibrar la polarización que ha gestado el MAS en casi 20 años de gobierno, “con la complicidad de la oposición tradicional”, sostuvo el dirigente que estuvo acompañado del concejal Ervin Mancilla.

Se busca llegar a la Asamblea nacional para enseñar a consensuar y que ninguna organización tenga hegemonía, pensando en el país, acotó al indicar que todavía no puede decirse que será candidato, porque saldrá de este bloque histórico.

“Quisiéramos llevar al mejor que pueda representar al país”, sostuvo al admitir que si este bloque nomina a Patzi, será aceptado. Este bloque no será de izquierda ni de derecha, buscará desequilibrar esa polarización.

Dirigente del MTS, Félix Patzi Paco.

La derecha sueña volver al liberalismo al estado republicano, el MAS no ha podido aplicar la Constitución, no ha logrado la pluralidad constitucionalizada, “si en 20 años no pudo hacerlo, no lo va hacer nunca”, cuestionó.

El MTS responde a esa necesidad de lograr esta heterogeneidad y pluralidad, el concurso no solo de la empresa privada, sino también empresa-estado y asociaciones, empresas comunitarias, las cooperativas, “qué han hecho por ellas, nada”, insistió.

Se trataba solamente de cumplir la Constitución, pero no se hizo nada y ahora las consecuencias están a la vista, la crisis económica que agobia a los bolivianos, acotó el político, que en sus inicios era militante del MAS.

EL APUNTE

De ninguno de ellos

Consultado si el MTS está más cerca del “evismo” o del “arcismo”, que son las dos facciones del MAS, contestó que de ninguna, por eso quieren formar el citado bloque, para romper esos dos esquemas oposición-masismo.

Ahora el “evismo” y el “arcismo” son lo mismo, tienen las mismas características de política pública desplegada en casi 20 años, “creo que no hay diferencia entre Evo Morales y Luis Arce, pero tampoco podemos entrar a la línea liberal”, reiteró.