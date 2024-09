El reconocido músico y productor discográfico Abraham Isaac Quintanilla III, conocido en el mundo del espectáculo como A. B. Quintanilla, fue hospitalizado la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra por un cuadro de deshidratación.

Fue el mismo Quintanilla quien informó del hecho y posteó en sus redes sociales una fotografía en la que recibía atención médica en un nosocomio de la capital cruceña.

El músico, conocido por su trayectoria y su paso por las populares agrupaciones Kumbia Kings y Kumbia All Starz, llegó al país para una gira de conciertos que ofreció para su fanaticada.

Comenzó a sentirse mal después de uno de sus shows, por lo que acudió a un centro médico. Escribió que quería descartar los rumores sobre su estado de salud.

“Mi viaje a Bolivia ha sido increíble… Hasta anoche… Antes de que empiecen los rumores, quería aclarar las cosas… Anoche hacia el final de nuestro show me sentía extraño así que fui a emergencias”, posteó en Instagram.

Según las evaluaciones de los médicos que lo trataron, Quintanilla tenía líquido en un pulmón y sentía dolores agudos en la espalda.

Hospitalizado

Quintanilla aclaró que tras los estudios realizados se encuentra estable, pero no ocultó que tuvo temor tras los síntomas.

“Fui admitido por deshidratación, pero supe que tenía líquido en mi pulmón derecho… Me ha estado doliendo la espalda durante dos semanas pensando que me he tirado un músculo en la parte superior de la espalda… no es el caso… Estoy bien ahora, pero no voy a mentir, estaba asustado… ¡¡¡Recuerda siempre la salud primero!!! Quiero agradecer a todos los de Santa Cruz, Bolivia, que mostraron amor”, acotó.

Ahora, el creador de canciones como “Baila esta cumbia”, “La carcacha” y “Como la flor”, develó que tomará unos días para el descanso y volver con más fuerza a sus actividades y a los escenarios.

“Voy a descansar un poco… Luego a por el próximo show”, señaló el cantante de 60 años.

El hermano de la fallecida cantante Selena, visitó Bolivia una serie de conciertos en La Paz y Santa Cruz por el día de la primavera.