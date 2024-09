El principal asesor diplomático de Lula da Silva condenó la orden de detención contra González Urrutia: “No aceptamos presos políticos”

Fuente: Infobae

Celso Amorim, el principal asesor diplomático de Brasil, dijo que la orden de detención contra el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia era “muy preocupante” y “algo que no se debe hacer”.

Amorim dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que es innegable que el autoritarismo está aumentando en Venezuela, pero insistió en la esperanza de Brasil de que haya una solución a la crisis política en el país vecino.

“No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya ninguna apertura al diálogo, hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario, tenemos noticias de varias detenciones. El propio Gobierno ha anunciado más de 2.000 detenciones, no sé si para intimidar. No hay duda de que hay autoritarismo”, sostuvo.

Amorim añadió que una detención de González Urrutia podría calificarse de detención política, ya que es un candidato presidencial en unas elecciones que aún no se han resuelto.

“La situación de las elecciones en Venezuela no está resuelta, no vemos la victoria de un lado o del otro. Sería una prisión política, y no aceptamos presos políticos”.

Según Amorim, el Gobierno brasileño sigue intentando mantenerse abierto a la búsqueda de una solución pacífica a la crisis venezolana.

“Algunos dicen que puede ser una ingenuidad, tal vez lo sea, pero todavía esperamos una solución negociada para Venezuela”, dijo, y agregó que “no queremos salvar a Maduro, queremos salvar a Venezuela”.

Washington evalúa medidas

Por otra parte, Estados Unidos está considerando qué acciones tomar contra el régimen de Maduro para demostrarle que todas sus decisiones políticas tienen consecuencias y como represalia a la orden de detención del opositor Edmundo González Urrutia.

“En coordinación con nuestros socios estamos considerando una variedad de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”, apuntó este martes en una conversación con medios el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El alto cargo del gobierno de Joe Biden recordó que estas acciones se están contemplando para condenar la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia en Venezuela por presuntamente incitar a la violencia, algo que “por supuesto no es exacto”, afirmó. “Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza y negarse a reconocer que el señor González ganó la mayoría de los votos el 28 de julio”, apuntó Kirby, quien no detalló qué forma van a tener esas posibles consecuencias.

La Fiscalía de Venezuela solicitó el lunes a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de arresto contra González Urrutia, candidato presidencial de la mayor coalición opositora en las elecciones del 28 de julio, por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales.

La solicitud se hizo después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.