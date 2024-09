El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, dijo este martes que la mesa técnica convocada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para analizar los resultados del Censo 2024, será un “mitin político”.

Cuéllar cuestionó que al encuentro se invite a organizaciones sociales y preguntó qué van a analizar con ellos; “eso es politizar los resultados del Censo”.

“Invitaron a movimientos sociales, al Pacto de Unidad, a las Bartolinas y seguramente también estará el ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana) ¿para discutir técnicamente los resultados?, es una barbaridad”, cuestionó.

Asimismo, dijo que, con esa reunión, el INE intenta legitimar los resultados del Censo.

La autoridad anunció que recibieron la invitación para participar del encuentro del próximo 16 de septiembre en La Paz; sin embargo, dijo que mientras el INE nos les haga llegar la información que solicitaron, no asistirán.

“Nosotros somos un equipo serio, si no tenemos la documentación (que pedimos) quién nos certifica la calidad del Censo. No la envían porque no hicieron una encuesta de Calidad del Censo; nadie sabe el margen de error de los resultados”, explicó.

Según los datos presentados el 29 de agosto por el INE, en Santa Cruz viven 3,1 millones de personas y es el departamento más poblado del país.

Sin embargo, las estimaciones del INE proyectaban 3,5 millones de habitantes para este año y un estudio de la Gobernación de Santa Cruz calculaba la población en 4 millones.

Por esas diferencias y en rechazo a los resultados poblacionales, la Asamblea de la Cruceñidad se declaró en emergencia y junto a la UAGRM y autoridades del departamento anunciaron la elaboración de dos estudios; que refutarán las cifras presentadas por el INE.