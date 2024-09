“Ella era mi vida”: Profesora muere tras violento ataque, mamá clama por justicia

El cuerpo de la víctima, que había estado trabajando en la preparación de alimentos para los bomberos voluntarios que combaten los incendios en Guarayos, fue hallado junto a su motocicleta y presentaba una herida sangrante cerca del cuello.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Ascensión de Guarayos está en estado de shock tras el trágico hallazgo de la profesora Marisabel Moirenda Urape, de 28 años, quien fue encontrada sin vida al borde de una carretera. La autopsia reveló que la causa de su muerte fue una herida punzocortante junto con múltiples golpes en el cuerpo. La posibilidad de un robo no ha sido descartada por las autoridades.

El cuerpo de la docente, que había estado trabajando en la preparación de alimentos para los bomberos voluntarios que combaten los incendios en Guarayos, fue hallado junto a su motocicleta y presentaba una herida sangrante cerca del cuello. La noticia ha conmovió profundamente a la comunidad ya la familia de la víctima.

Teresa Urape, madre de la profesora, expresó su dolor y desconcierto: “Era una buena señorita, ayer la vi, estábamos juntas. A las 16:00 salí de mi casa y me dijo que iba al colegio, pero no volvió. Pido justicia, porque no sé quién me quitó a mi hija. Ella era mi vida y quisiera que volviera sana, aunque sé que nunca más me va a hablar”.

Los familiares de la profesora, incluida su tía, también pidieron justicia y se vieron desolados por el crimen. “Pido justicia por mi sobrina porque le han hecho esto”, manifestó la tía de la víctima.

La Policía, con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, está llevando a cabo una investigación exhaustiva para dar con el o los responsables del asesinato. Pedro Silva López, comandante de la provincia Guarayos, aseguró: “ La Felcv junto con la Felcc están realizando las indagaciones correspondientes. Hemos solicitado apoyo a la Felcc de Santa Cruz para establecer la verdad histórica de este hecho de sangre ”.