El año pasado, Bolivia registró la llegada de 1.009.247 turistas extranjeros, cifra mayor en 51,2% respecto a 2022, cuando se reportaron 667.634 visitantes, según el boletín Actividad Turística 2023 que presentó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante su estadía, los visitantes gastaron $us 687,9 millones, registrando una variación positiva de 37,9%, lo que representa un incremento de $us 68,0 millones respecto al valor registrado en 2022, cuando el gasto por turismo receptor fue de $us 498,8 millones.

“El turismo es importante por su impacto en los ámbitos cultural, social y económico del país, por la dinámica que presenta y el efecto multiplicador que tiene por su transversalidad con otras actividades económicas”, destaca el informe.

La información detalla que, en 2023, ingresaron al país, por vía carretera, 696.066 visitantes extranjeros, lo que representó el 69,0% del total; mientras que, por vía aérea, a través de aeropuertos internacionales, ingresaron 313.181 turistas, que representan el 31,0%.

En el caso de los visitantes que llegaron por carreteras representa un incremento de 65,7% más que en 2022, cuando alcanzaron 420.062 visitantes, según datos de la Dirección General de Migración (DIGEMIG).

Durante el período 2008 y 2023, el mayor flujo de llegada por vía carretera se registró en 2019, con 856.310 visitantes extranjeros; mientras que en 2021 se mostró la menor cantidad, con 48.253 turistas, debido a la lenta recuperación del sector post pandemia del COVID-19.

Las cifras muestran que, por meses, en diciembre de 2023 se registró el mayor flujo de llegada de visitantes extranjeros al país por vía carretera, que alcanzó a 76.465 personas, lo que representa una variación de 24,9% respecto a diciembre de 2022, cuando ingresaron 61.218 extranjeros.

En 2023, los principales puestos de ingreso fronterizo fueron Villazón, con el 37,3%; Desaguadero, con el 22,5%; Bermejo, con el 10,0%; Kasani/Copacabana, con el 5,5%; Yacuiba con el 4,0%; Chalanas, con el 3,8%; Puerto Suárez, con el 3,7%; Pisiga, con el 3,1%; Tambo Quemado, con el 2,5%; Ibibobo-Cañada Oruro, con el 2,0%, y el resto de los puestos fronterizos sumaron en conjunto el 5,6%.

Vía aérea

Asimismo, el reporte indica que durante el período 2008 y 2023, el año con el mayor flujo de ingreso vía aérea fue 2017, con 417.631 turistas; mientras que en 2020 se registró el menor flujo con 107.527 visitantes.

En 2023, el flujo de turistas extranjeros que llegaron por vía aérea fue de 313.181 visitantes, lo que representa un aumento de 65.609 personas respecto a 2022, cuando se registraron 247.572 visitantes.

“El componente estacional de la serie estadística mensual de 2022 y 2023 muestra que en julio y diciembre se registraron los mayores flujos de llegada de visitantes extranjeros por vía aérea”, explica.

El aeropuerto internacional de Viru Viru (Santa Cruz) concentró 80,5% del total de turistas extranjeros que ingresaron al país, seguido por El Alto (La Paz) con el 18,0%. Los menores flujos se registraron en los aeropuertos Jorge Wilstermann (Cochabamba) y Alcantarí (Chuquisaca)

Los visitantes extranjeros que ingresaron por carretera fueron principalmente de nacionalidad argentina y por aeropuertos internacionales, de Estados Unidos.

Gasto de turistas

En 2023, la estimación del Gasto Turístico Receptor en Bolivia alcanzó $us 687,9 millones, registrando un incremento de 37,9%, lo que representa $us 68,0 millones más respecto al valor registrado en el 2022, cuando el gasto por turismo receptor fue de $us 498,8 millones.

Según la estructura del gasto por turismo receptivo en la gestión 2023, se estimó que el 27,0% correspondió a gastos en alimentos y bebidas; 17,0% alojamiento; 16,0% en transporte interno; 10,7% en la adquisición de vestimenta; 10,3% en esparcimiento; 9,0% en artesanías; 6,0% en otros gastos en servicios y el 4,0% en otras compras en bienes.

El Gobierno estableció este año que realizará políticas para apuntalar el turismo en el país. Se anunció la conformación del Gabinete de Turismo como parte del Acuerdos del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, realizado en agosto. El encuentro aún no tiene fecha definida.