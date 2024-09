En Ventilla, El Alto, instalan vigilia para garantizar el paso de la marcha evista a La Paz 

La columna encabezada por el expresidente Evo Morales está concentrada en Achica Arriba, a 31 kilómetros de la ciudad alteña, y tiene prevista ingresar a la sede de Gobierno en la madrugada.

eju.tv / Video: Bolivisión

Juan Carlos Véliz / La Paz

Centenares de personas que se identifican como “vecinos autoconvocados” se concentraron esta noche en la zona Ventilla de El Alto y bloquearon la avenida principal para garantizar el paso de la marcha dirigida por el expresidente Evo Morales a la ciudad de La Paz en horas de la madrugada.

«El pueblo alteño nos estamos autoconvocando, una vez más los verdaderos patriotas, los verdaderos alteños y le queremos decir a la señora Eva Copa, ella no es dueña de El Alto, no es su hacienda. Esta tarde han venido dirigentes vendidos, funcionarios y grupos de choque de Santa Cruz, ahora aquí está el verdadero pueblo, que el Gobierno no juegue con el sentimiento de El Alto”, afirmó hace instantes uno de los dirigentes vecinales.

La concentración ocurre horas después de que en esa zona se registraron fuertes enfrentamientos con petardos, piedras y dinamitas entre civiles de los bandos del MAS-IPSP que dejaron al menos ocho heridos, según el ministerio de Salud, entre ellos un paciente que perdió un dedo de la mano.

El MAS-IPSP, el partido que llevó a la presidencia a Evo Morales en 2005 y a Luis Arce en 2020, sufre una fractura interna desde 2021 que fraccionó a esa organización política entre evistas y arcistas, y que ahora enfrentando físicamente a sus militantes.

El dirigente entrevistado por los medios que están en la zona Ventilla indicó que se quedarán la noche a la espera de la llegada de la marcha del expresidente Evo Morales que ahora descansa en la tranca de Achica Arriba, ubicada a 31 kilómetros de la ciudad de El Alto.

La marcha evista que reclama el reconocimiento de Morales como candidato habilitado para las próximas elecciones presidenciales pretende llegar a la sede de Gobierno para presionar a los órganos Ejecutivo y Electoral para que den luz verde a la candidatura del exmandatario pese a los candados legales que le impiden una nueva postulación.