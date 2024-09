Después de que el presidente Luis Arce Catacora dejó abierta la posibilidad de la “entrega obligatoria de divisas” en caso de una “necesidad máxima de la economía” nacional, el analista económico Gonzalo Chávez observó que esto genera un escenario de expectativas negativas y un reflejo de que al Estado le faltan dólares.

Según Chávez, si se llega a implementar esta política, será el Estado quien va a decidir a dónde van las divisas y eso no soluciona el problema, porque va a generar más mercados paralelos y más temas oscuros en torno a la coyuntura económica.

“El gran problema, que el Gobierno no quiere reconocer, es que quien no tiene divisas es el Estado, porque el sector privado se está resolviendo de alguna manera. Quien no tiene divisas es el Estado porque exportaba $us 6.600 millones en el año 2014 y ahora exporta menos de $us 2.000 (millones) en gas a Brasil y a Argentina”, apuntó el economista.

El análisis de Chávez se da en un contexto en el que el Gobierno nacional tiene en agenda la evaluación del avance del acuerdo de 17 puntos con el sector privado con miras a dinamizar la economía, antes de aplicar una “entrega obligatoria de divisas”, tema que se daría en última instancia, de acuerdo con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Diálogo Nacional por la Economía y la Producción