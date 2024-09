¡Estamos en emergencia!: Albertina, Hilmer y el Ken boliviano comparten un emotivo video por los incendios

Los influencers compartieron un video desgarrador, junto a comunarios afectados por los incendios forestales, quienes de manera desesperada piden ayuda.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

Un video compartido por los influencers Albertina Sacaca, Hilmer Torrez y el Ken boliviano Fernando Patzi, muestra un poco de la zona de desastre ambiental, que se vive en la capital cruceña.

Los relatos de los afectados, las imágenes y la cantidad de lugares quemados son desgarradores, por lo que los influencers se unieron para ayudar a la recolección de productos, con el fin de que estos sean de ayuda.

“Traigan a los puntos, acá no les llegó ni agua”, dijo Fernando el Ken boliviano.

“Los pobladores en San Miguel, están con lo que pueden no les llegó ayuda acá y es muy triste. Muchos están recolectando productos, pero acá no llego nada, los pobladores no tienen ni agua”, manifestó Albertina.

“Yo hago un llamado de conciencia a todas las personas que están recolectando productos, lleguen al punto, por este sector todo esta quemado, pero no llegó ninguna ayuda”, manifestó Hilmer, quien mostraba una notoria tristeza por el momento vivido. En tanto una de las comunarias entre lágrimas, pidió ayuda, y mostró su desesperación.

“No tenemos agua, no tenemos azúcar, no tenemos nada les pedimos de todo corazón que nos ayuden”, dijo entre lágrimas una de las comunarias del lugar.

Bolivia está en emergencia, son varios sectores que sufren los incendios y existe muchas personas y animales damnificados. Se pide a la población unir esfuerzos y brindar ayuda.