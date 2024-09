Este software gratuito puede escanear y reparar los problemas de tu PC en pocos minutos

Los ordenadores con Windows, al igual que cualquier otro dispositivo electrónico, tienen una probabilidad de fallar o presentar algún error en su software o hardware que no llegamos a comprender. Uno de los puntos críticos de cualquier ordenador es su unidad de almacenamiento, y sobre todo los archivos que se guardan aquí.

Estos archivos, que son los que dan la vida al ordenador, se encargan de que todo funcione correctamente. Pero un fallo o una mala edición a raíz de una actualización de Windows puede provocar que nuestro PC comience a ir más lento, la barra de tareas no responda o incluso que la unidad se corrompa completamente teniendo que reinstalar todo desde cero.

Las herramientas que son ideales para buscar errores en los archivos de Windows

Ante estos problemas, Microsoft ha pensado en diferentes herramientas que ha integrado en Windows para que los usuarios puedan detectar y reparar estos problemas. Hablamos del comando ‘sfc’ que se puede ejecutar fácilmente con cualquier ordenador para hacer un escaneo completo de todos estos archivos.

Para poder llevarlo a cabo, simplemente se tiene que ejecutar el símbolo de sistema como administrador. Seguidamente hay que escribir el comando ‘sfc /scannow’. Al ejecutarlo, según la propia Microsoft se va a «examinar la integridad de todos los archivos protegidos del sistema y repara los archivos con problemas si es posible». No es un proceso inmediato, sí que veremos como en la pantalla del símbolo de sistema aparece un porcentaje que va a aumentando.

Pero esta no es una herramienta infalible, y que puede informar que aparece algún tipo de error en el disco duro, pero que no ha conseguido repararlo. Para ello, simplemente se va a tener que ejecutar la otra herramienta que es DISM (Deployment Imaging and Servicing Management).

En este caso, mientras que el comando SFC se encarga de revisar los archivos de manera individual, con DISM se comprueba la estructura general del sistema. Es por ello que este segundo comando va a permitir que se resuelvan los errores que el primero no ha solucionado.

Esta herramienta se puede ejecutar también a través del símbolo de sistema, introduciendo el texto ‘dism’ y eligiendo alguna de las funciones. Pero la realidad es que es más compleja de usar, y es por ello que se puede entrar al sitio web Deskmodder donde se encuentra un pequeño programa por así decirlo,que le pone una skin al símbolo de sistema a la hora de utilizar este comando.

Al descargarlo y ejecutarlo se va a poder pulsar en Check y luego en Scan para que comience a buscar los posibles errores que se puedan tener en la unidad de almacenamiento. Al final de este se va a poder restaurar. Todo esto con simples botones y sin tener que lidiar con líneas de código a través del símbolo de sistema que puede echar atrás a cualquier usuario que no sea muy avanzado.

