“Estoy seguro que el pueblo seguirá luchando por esta gente humilde, debo regresar a mi pueblo”, de esa forma Evo afirma que debe volver al trópico de Cochabamba

En sus declaraciones, Morales también indicó que se arrepiente de haber nombrado a Arce como candidato presidencial.

Lidia Mamani / La Paz

Tras una marcha que duró siete días, desde Caracollo, en Oruro, hasta llegar hasta la ciudad de La Paz, este lunes pasada las 15.00 horas, el expresidente Evo Morales se despidió de la población y dijo que debe volver al trópico de Cochabamba, para seguir con la cría de sus tambaquis y que está seguro que la población continuará con la lucha.

«Esperamos que los que están cortando clavos en este momento en la Casa Grande del Pueblo, que escuchen a la población, no necesito a Lucho ni tampoco necesito pegas (…). Mañana pasado presentaré un proyecto de ley de austeridad que elimina la renta de los expresidentes y exvicepresidentes. Hermanas y hermanos, muchas gracias, misión cumplida, aquí termina mi responsabilidad, estoy seguro que el pueblo seguirá luchando para conseguir las reivindicaciones por esa gente humilde y pobre, debo regresar al trópico (de Cochabamba) a cosechar o sembrar tambaquis, esa es mi tarea, de algo se tiene que vivir», manifestó antes de concluir su intervención en el mitin que concluyó pasada las 17.00 horas en el puente de la cervecería, en la avenida Montes, en la ciudad de La Paz.

Durante su intervención también se preguntó: “para ¿qué hemos elegido a Lucho?, para que levante la economía, el pueblo recuperó la democracia y él debería recuperar la economía, pero ¿qué ha hecho?, ha hundido la economía en cuatro años y eso el pueblo lo sabe (….)”.

“Quiero que sepan, Lucho Arce no quería Bono Juancito Pinto, no quería renta Dignidad, Lucho Arce no quería ningún bono ni la nacionalización de los recursos naturales. Él se creía como autor del modelo económico (…)”, manifestó Morales, luego de afirmar que la marcha no fue con viáticos pagados ni sueldos, sino por una lucha en beneficio de la población.

Durante las declaraciones, algunos dirigentes pedían que sólo se le dé al Gobierno un plazo de 24 horas para que dé solución a los problemas del país, destituya a algunos ministros o de lo contrario se acatará un bloqueo nacional.