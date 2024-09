Estudio: Ocho de cada diez bolivianos ven fraude en Venezuela

ENCUESTA. Los resultados de la encuesta en línea realizada por Ipsos Ciesmori.

Fuente: Correo del Sur

Ocho de cada diez bolivianos encuestados consideran que hubo fraude en las elecciones de Venezuela, según un estudio de Ipsos Ciesmori. La medición contradice la postura del Gobierno, que respalda a Nicolás Maduro.

El 80% de los encuestados en línea consideró que en Venezuela hubo un fraude a favor de Maduro, el 3% que las elecciones fueron transparentes y el 17% optó por la opción “No sabe”. El mayor porcentaje de rechazo a Maduro se presentó en Santa Cruz, donde un 88% cree que hizo fraude; en El Alto, solo un 69% escoge esta opción.

La pregunta de la encuesta fue: “Después de las elecciones en Venezuela la opinión pública se dividió entre quienes creen que hubo un fraude electoral a favor de Nicolás Maduro y quienes creen que la elección fue transparente y democrática. ¿Con cuál de estas dos posiciones está más de acuerdo?”. Se aplicaron 400 encuestas en línea en el eje troncal del país hace un mes, en agosto.

El Gobierno de Luis Arce es uno de los pocos que ha expresado su respaldo a Maduro, pese a los cuestionamientos de la comunidad internacional y de la oposición en el país.

La proclamación de la victoria de Nicolás Maduro sin actas que la respalden, a diferencia de la coalición opositora, desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

Edmundo González Urrutia, excandidato opositor, es reconocido por varios países como presidente de Venezuela. Llegó el domingo a España para pedir asilo político y este jueves se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el miércoles, el Congreso español instó al Ejecutivo a reconocer al líder antichavista como presidente electo de Venezuela.

PUNTO DE VISTA

Para el politólogo Franz Flores, que cuestiona la metodología, el “boliviano medio” “no está ocupándose de la política en Bolivia, sino más bien de otras temáticas y lo que suceda o no suceda con Venezuela no creo que le preste mucha atención”. No obstante, remarca que “los resultados siguen una corriente” ya conocida.

EN CONTRARRUTA

