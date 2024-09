Evistas abandonan diálogo con el Gobierno, acusan a la defensoría de no otorgar garantías

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- La delegación encabezada por Wilfredo Chávez, representante del ala «evista» y aliado del expresidente Evo Morales, abandonó la mesa de diálogo convocada por la Defensoría del Pueblo, en la que se buscaba abordar las tensiones entre los seguidores de Morales y el gobierno del presidente Luis Arce. La salida del grupo evista, que se produjo en medio de fuertes acusaciones contra el Gobierno y la Defensoría, agrava la crisis en el MAS.

Chávez, quien funge como portavoz de los sectores leales a Morales, denunció la falta de garantías para continuar con las negociaciones. Según sus declaraciones, la Defensoría del Pueblo, institución encargada de mediar en el conflicto, no brindó las condiciones necesarias para un diálogo sincero y justo.

«Pedimos al defensor que nos dé las garantías, pero no nos las dan. El gobierno vino a reírse de nosotros, no hay una sola respuesta en este primer punto. No es una condición, es algo básico: si vas a dialogar con alguien, no lo encarceles. No se puede dialogar con personas que están en la cárcel», declaró Chávez, refiriéndose a lo que denomina una “cacería de dirigentes evistas” por parte del gobierno de Arce.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, asistió a la convocatoria en representación del gobierno. Con la salida de los evistas del diálogo, el futuro de las conversaciones parece incierto, y la crisis dentro del partido de gobierno se profundiza, mientras la administración de Arce enfrenta un escenario cada vez más complicado tanto a nivel interno como externo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas