Evo-Arce, el ‘divorcio’ en el MAS: de mentor-pupilo a una riña de 2 años

Parece no haber retorno entre el excocalero y el Presidente. Una pelea que inició con quejas livianas hasta desnudar críticas por “ambición”. En el medio, el país paga los platos rotos.

En julio de 2022, los rumores tomaban cierta fuerza: las rencillas entre el jefe de Estado, Luis Arce, y quien lo escogió entre sus hombres para que fuera su “sucesor”, Evo Morales, ya existían, aunque no se ventilaban mediáticamente.

Sin embargo, el excocalero se apresuraba para intentar derribar las teorías que apuntaban a sacar sobre la superficie las diferencias internas. En uno de sus intentos por convencer de que las aguas estaban serenas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), decía, en entrevista con el diario Página 12 de Argentina: “No hay ninguna división. A Lucho le corresponde la administración del Estado, dirigir Bolivia, y a mí me corresponde dirigir el movimiento político… y juntos. No faltan algunos problemas, es normal eso”.

Pero tal parece que dicho discurso no podría ser sostenido por mucho tiempo. Las fricciones entre Evo y Arce se profundizaban.

¿Qué sucedió para que el tablero político mudase tanto, de tal manera que pasaran de aparecer marchando juntos en noviembre de 2021, en “defensa del Gobierno”, a estar enfrentados sin tregua, y, paradójicamente, con otra marcha, pero, esta vez, liderada por Evo en contra de la gestión de Arce?

Aquí, un recuento de los conflictos que protagonizan Arce y Evo, en lo que se presenta como una relación rota, quebrada desde hace dos años.

DEL “NO HABRÁ OTRO GOLPE” A LA QUEJA POR TV El 17 de abril de 2021, Arce y Evo aparecían juntos para advertir que no permitirían “otro golpe”. Se presentaban ante una concentración en Cochabamba.

«Estamos aquí, en Cochabamba, para decir con absoluta claridad que la derecha golpista no pasará», avisaba el Dignatario, para luego aclarar que ni el odio ni la venganza son móviles de las convicciones de su gobierno, sino el ánimo de encontrar justicia por los caídos de 2019.

Entonces, Morales aún sacaba cara por la gestión de quien fuera su ministro de Economía. El exmandatario también dedicaba un mensaje. «Queremos decirles a los golpistas, aquí está el pueblo boliviano. Los vendepatrias nunca más volverán”.

Ambos hablaban de unidad e identificaban a un único “enemigo”: el gobierno de Jeanine Áñez. Lejos estaban los tiempos actuales de cargarle culpas a Arce: Evo coincidía en responsabilizar a Jeanine por la crisis económica.

Siete meses más tarde se daría la segunda aparición conjunta. Ambos eran parte de una marcha con origen de partida en Caracollo, Oruro, y punto de llegada en La Paz.

El 22 de noviembre se daba la denominada “Marcha por la patria”, con un Evo que regresaba a sus orígenes sindicales entre wiphalas, coca y cascos mineros. Junto a David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, recorría 188 kilómetros, tras arribar el 29 de noviembre a la sede de Gobierno.

Tras esa pantalla proyectada hacia la sociedad, de unidad, Evo emitía una de sus primeras quejas en un acto en el que también participaban ambos. Era en septiembre de 2022, en una ceremonia por el mes aniversario de Cochabamba, cuando lamentaba que la estatal Bolivia TV cortara sus discursos.

“Hermano Presidente, anticipadamente, quisiera pedirle con mucho respeto que el gerente de canal 7 no me corte las intervenciones. Tengo información permanente que las veces que participamos en su invitación o por invitación, no siempre, nos cortan. No es posible que se corte a algunos hermanos y hermanas del pueblo. Lo dijimos oportunamente que se evite esta forma de marginación, hermano Presidente”.

Ante ello, Arce contestaba: “Yo quiero responder, también, a nuestro hermano Evo Morales para evitar cualquier susceptibilidad. Creo que lo que menos tenemos que generar es susceptibilidad entre nosotros mismos.

Hay muchos intereses que nos quieren dividir y quieren generar dudas y peleas internamente (…). “En el (canal) 7.1 sí hay restricción para todos, no solamente para unos oradores. Se restringe porque es una transmisión en directo a través de canales y hay restricción, por eso hay entre tres y ocho minutos que se transmite por alocución. Por eso siempre se trata de ser breve, para que se le transmita todo y poder salir en transmisión”.

CELULAR Remontándonos antes del reclamo de Evo hacia Bolivia TV, se daba otro desencuentro con Arce, aunque no directo. Esto, después de que el celular del líder azul fuera robado en medio de un acto político en Santa Cruz, en agosto de 2022, y más tarde este acusara al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de haber estado presente cuando perpetraron la sustracción.

“Por favor, ministro de Gobierno, hermano Del Castillo, devuélvamelo mi celular. No vas a encontrar nada, salvo que puedas montar algo”, era la petición de Morales que más se replicaba en redes sociales y que incluso fue blanco de memes.

“PLAN NEGRO” El 17 de septiembre de 2022, Evo dirigía uno de sus primeros dardos contra el gabinete del Dignatario, al denunciar que “desde algún sector del Gobierno se elaboraba un plan negro” para vincularlo con el tráfico de drogas.

“No importa que sigan implementando el plan negro. Lo verdaderamente importante es que se luche contra la corrupción y el encubrimiento del narcotráfico”, publicaba en su cuenta de X, generando dudas en torno a algunos ministros de Estado.

“CAJERO” Un año más faltaría para que la interna entre las máximas figuras del MAS se viera desnudada. En septiembre del año pasado, Morales minimizaba las labores de Arce como ex ministro de Economía reduciéndolo a “cajero”. “Creen que Lucho era el ideólogo del modelo económico. En el gabinete, Lucho era conocido como cajero, no como ideólogo”, decía Evo.

“Está el tema que mencionaban del cajero, bueno. No tengo problema que me llamen como quieran, lo cierto es que los resultados son los que cuentan. Bolivia, desde que estuve como ministro de Economía, ha estado con los mejores sitiales, con indicadores económicos y sociales, porque el modelo económico social y productivo, que ha sido un modelo que se ha creado en la Universidad Mayor de San Andrés, con dos profesores de la UMSA, los compañeros Carlos Villegas y mi persona, hemos desarrollado todos los escritos”, se atribuía Arce.

EL HIJO DE ARCE En octubre de 2023, Evo apuntaba contra Marcelo Arce, hijo del Presidente. Denunciaba públicamente un presunto “negocio familiar” en el que, según él, habrían participado el Mandatario y su hijo, con la gestión de recursos naturales como el litio y el gas.

En conferencia de prensa, Evo aparecía con un audio en el que se oía: “Yo, cuando hablé con Luis, me dijo: ‘Hijo, yo ahora no tengo tiempo -así me lo dijo- para ver los detalles, porque tengo que enfocarme en el tema político, no quiero perderle el hilo’”.

Expresaba sentirse “dolido” y sorprendido por el contenido de la escucha, que calificó como “muy grave”.

Y según su versión, le habría transmitido a Arce sus inquietudes de forma previa. «Una vez hubo muchos comentarios sobre el hijo del Presidente. Estaba con María Nela Prada, le dije: Presidente, la gente está hablando mucho de su hijo. Por favor, no sé si sabrá, eso nos va a perjudicar. Me dijo: No se meta con mi familia», contaba el excocalero, en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

PRIMARIAS En septiembre de este año, con un doble liderazgo en disputa, Evo retaba a Arce a ir juntos a primarias abiertas, de modo que uno de los dos aceptara su victoria o derrota, de cara a las Elecciones Generales 2025.

“Acepto a Lucho primarias abiertas, todo para salvar a Bolivia ¿Cómo salvamos Bolivia de la situación económica? ¿Si viene convulsión total, se imaginan cómo estaría Bolivia? El Gobierno no tiene ningún plan para salvar la situación económica. Entonces, priorizando bases, pasando por la elección primaria abierta, desafío, que el pueblo decida y vamos a las elecciones el próximo año”.

“AUTOGOLPE” La revuelta militar del 26 de junio de este año, cuando tanques de guerra irrumpieron frente al Palacio Quemado comandados por Juan José Zúñiga, también los enfrentó. Evo pasaba de advertir un intento de golpe a acusar un “autogolpe”.

Ahora, la batalla política entre ambos se libra con una marcha liderada por Morales que pide el acortamiento de la gestión de Arce, a quien le cuelgan las responsabilidades por la escasez de dólares, falta de combustible y el aumento de la canasta familiar.