Evo dice que debe haber una “rebelión” del pueblo ante supuestos chantajes del Gobierno

El expresidente Evo Morales manifestó este domingo que debe haber una “sublevación o rebelión” del pueblo ante supuestos “chantajes y condicionamientos” que comete el Gobierno contra algunos alcaldes que necesitan obras. Además, el exmandatario ratificó la convocatoria a la marcha prevista para el martes 17 septiembre desde Caracollo hasta La Paz y dijo que el Ejecutivo no atendió el pliego petitorio del evismo.

“Yo diría (que haya) una sublevación, una rebelión del pueblo contra el Gobierno y contra estas formas de chantaje y condicionamientos”, dijo el expresidente, quien aseguró -por ejemplo- que algunos alcaldes no podrán asistir a su marcha del martes 17 de septiembre porque temen perder proyectos.

En específico, el exmandatario se refirió a “un alcalde” (no dijo el nombre del mismo) que habría “quedado mal” por haber confiado en la gestión del presidente Luis Arce.

“Alguna vez un hermano alcalde me comentó: ‘hermano Evo, estoy contigo. El hermano Lucho me hizo quedar mal. Llegó, (puso una) piedra fundamental, y ni siquiera había proyecto. Lucho me prometió esto; no cumplió. Yo quedé mal con mis compañeros’. Diplomáticamente (me dijo) ‘ahora me toca vengarme’”, relató el exmandatario en su programa dominical en Radio Kawsachun Coca.

Para esta semana, gremiales y ponchos rojos, entre otros sectores, protagonizarán marchas de protesta contra la gestión gubernamental de Arce, exigiendo soluciones estructurales a problemas económicos que aquejan al país. Los ponchos rojos fueron ya gasificados semanas atrás.

El expresidente ratificó la convocatoria a la marcha prevista para el martes de 17 septiembre desde Caracollo hasta La Paz y dijo que el Ejecutivo no atendió el pliego petitorio del evismo.

En la actualidad, Arce se encuentra con su Gabinete Ministerial en Santa Cruz, atendiendo la crisis ambiental desatada en ese departamento, por los incendios que consumieron cuatro millones de hectáreas de bosque.