El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció este lunes que en los próximos días presentará un proyecto de ley de austeridad y otra para eliminar la renta a expresidente y exvicepresidentes.

“Tengo moral para hablar de política de austeridad. Para las nuevas generaciones, cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos y el presidente ganaba 40.000 bolivianos. Gracias al voto de ustedes llegamos a la presidencia y dije, ahora, el presidente va a ganar 15.000 bolivianos y los ministros 12.000 bolivianos. Austeridad para salvar Bolivia y Bolivia levantamos en 14 años” (sic).

El líder cocalero cuestionó que, en la actualidad, el presidente Luis Arce, con decreto supremo, se aumentó su salario para ganar Bs 25.000. “Deben compartir con la gente humilde en la pobreza”.

En 2021, se conoció que Morales recibía una renta mensual de Bs 21.640 en su condición de exmandatario del país. En mayo de este año, el líder cocalero ya había planteado, como un dejo de campaña electoral, la reducción de las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes.

Actualmente, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, el equivalente a 10 salarios mínimos.

Tras siete días de movilización, la “Marcha para salvar Bolivia” que reunió a centenares de militantes de la facción evista y organizaciones sociales, a la cabeza de Morales, llegaron hasta la ciudad de La Paz con un pliego petitorio de 18 puntos.

“En el camino, qué dicen (la población) ‘no hay plata’, ‘no hay para comer’. ‘Volvé Evo, llorando abuelas, madres, niños’. Él (Luis Arce) nunca piensa en la familia y su familia cómo está. Lo que investigó (el diputado) Héctor Arce es poco todavía. Cómo en poco tiempo pueden ser millonarios y usando palos blancos”, cuestionó.

En el mitin realizado en la avenida Ismael Montes, a la altura de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Morales también pidió la renuncia de los ministros “narcos, corruptos y drogos”, además del abastecimiento de combustible y la aprobación del crédito de $us 175 millones para la construcción de la doble vía Confital – Bombero.

El exmandatario también pidió que el Presidente y los ministros levanten su secreto bancario. Desafió a que «le investiguen», si el Gobierno quiere investigarlo.

“También tengo moral, a mí me han investigado y no encuentran nada. Solo después dicen te vamos a detener, (te) vamos a matar. Pueden detenerme. Lucho puedes detenerme como has pedido a la Policía y a la Fiscalía, te han rechazado. Deténganme, no me importa, a este pueblo no van a detener”, dijo Morales.