Evo Morales asegura que fueron funcionarios públicos quienes trataron de impedir la marcha

El expresidente rechaza las acusaciones del gobierno sobre un supuesto complot y dice que este se desestabiliza solo con la mala gestión

Boris Bueno Camacho / La Paz

Momentos antes de iniciar la segunda jornada de la denominada marcha por la vida desde Panduro, en el límite entre Oruro y La Paz, el expresidente Evo Morales aseguró que la pasada jornada fueron funcionarios públicos, policías y algunos cooperativistas mineros quienes trataron de impedir que continúe su camino a la altura de la localidad de Vila Vila, porque existe un plan gubernamental para impedir el arribo de los movilizados a la ciudad de La Paz.

El expresidente dijo que, en una evaluación hecha por los cabecillas de la movilización, se certificó que la concurrencia de los nueve departamentos superó las expectativas de la dirigencia de los movilizados, porque sobrepasa la cantidad de personas que se dieron cita en 2021 para defender al actual gobierno al cual ahora enfrentan en una pugna interna por tomar el control total del Movimiento al Socialismo (MAS)

“La instrucción del presidente y del vicepresidente era que (la marcha) no puede pasar Vila Vila, desplazó funcionarios; agradezco a los buenos policías y a los buenos militares que permanentemente nos informaron; estaban funcionarios, policías y algunos hermanos cooperativistas; el plan era que haya una trifulca entre ese grupo de funcionarios y los marchistas, aprovechar para gasificar a la marcha y parar la marcha”, denunció.

En ese sentido, informó que antes de ingresar a Vila Vila hubo una reunión de coordinación para definir la estrategia de respuesta si es que eran agredidos por las personas apostadas en los cerros circundantes a la carretera, lo que al final sucedió, y cuestionó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no informar sobre los excesos que cometieron los grupos afines al gobierno en la trifulca que sucedió en ese sector de la carretera Oruro – La Paz.

“Anoche el ministro no mencionó nada de eso, qué mentira, la marcha pasó sin problemas, se espantaron y escaparon; el ministro dice que es marcha de Evo, es marcha del pueblo, de todos los sectores; ahora con más fuerza se viene el pueblo frente a la agresión a esta marcha pacífica; esta marcha es para evitar el bloqueo de caminos hasta que el gobierno atienda las exigencias, que no falte combustible, que no falte el dólar, evitar el alza de la canasta familiar”, dijo.

Morales encabeza la segunda jornada de la denominada ‘marcha por la vida’. Foto: captura pantalla

Asimismo, afirmó que la prueba más clara de la derechización del gobierno de Luis Arce es que recibe el respaldo de los sectores y líderes conservadores como el expresidente Jorge Tuto Quiroga, así como asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y la agrupación Creemos; también ratificó la legitimidad de los otros objetivos de la medida: defender el proceso de cambio y la revolución democrática y cultural; pero, sobre todo, al MAS-IPSP; y negó que exista un plan de desestabilización contra el gobierno de Arce.

“Él único que desestabiliza es la mala gestión, la corrupción y la traición a los verdaderos militantes, a los revolucionarios; habla contra la marcha, contra el bloqueo; el primer bloqueador es el gobierno, ayer lo hizo con los funcionarios y la policía, bloquea económicamente, bloquea a los transportistas con el tema del combustible, ayer en el camino he visto filas y filas de vehículos en los surtidores; por eso, esta marcha es para defender a la gente humilde, a los pobres”, reiteró.

Según Morales, de acuerdo con la programación hecha por los responsables de la movilización, esta jornada el objetivo es llegar a la población de Lahuachaca, a 125 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde los marchistas descansarán la noche de este miércoles. El jueves se planea llegar al municipio de Patacamaya, el viernes hasta Ayo Ayo, el viernes a Calamarca, el sábado a la tranca de Achica Arriba. El domingo ingresaría a El Alto para el lunes bajar a la hoyada.