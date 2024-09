Evo Morales no asiste a la reunión con Arce y pone al gobierno y sus aliados en apronte

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Prada se refiere a la inasistencia de Evo Morales a la covocatoria del gobierno. Foto: APG

Boris Bueno Camacho

Fracasa el intento de diálogo con Morales y el Gobierno anticipa sus medidas cuando la marcha llegue a La Paz; Comisión de Justicia habilita a 39 postulantes al cargo de fiscal general, el lunes inicia la etapa de impugnación; y, llega delegación española de 49 especialistas ante la emergencia por incendios forestales en Bolivia. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Fracasa el intento de diálogo con Morales y el Gobierno anticipa sus medidas cuando la marcha llegue a La Paz

El intento del Gobierno de dialogar con Evo Morales fracasó este viernes porque este no asistió a la convocatoria, entre tanto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ya anticipó las intenciones de los marchistas que se acercan a La Paz para acortar el mandato del jefe del Estado Luis Arce. Más de una hora, el jefe de Estado y algunos de sus ministros y viceministros esperaron a Morales, en instalaciones del Ministerio de Educación, sin ningún éxito. Posteriormente, Prada lamentó que el también jefe del ala “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS) no haya acudido a la cita, lo que demuestra que en realidad no le interesan las respuestas al pliego que presentó y confirma que sus intereses apuntan a su reelección.

– La COB convoca a concentración para defender al Gobierno de un supuesto golpe de Estado

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, convocó a una concentración para defender al Gobierno de un supuesto golpe de Estado que estaría pretendiendo la marcha evista. “La Central Obrera Boliviana llama y convoca a las organizaciones, al pueblo, a los sectores populares, a defender la democracia, a defender el voto soberano. Creo que es muy importante en este momento como trabajadores cuidar nuestro país, cuidar nuestra patria. Hay un rechazo contundente al intento de ruptura constitucional, al intento de golpe de Estado, al intento de desestabilización”, dijo Huarachi esta mañana. El martes, Evo Morales inició su denominada “Marcha para salvar Bolivia” desde Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz.

– Plataformas ciudadanas se movilizan en rechazo a la marcha de Evo Morales que pretende llegar a La Paz

La noche de este viernes, plataformas ciudadanas, agrupaciones sociales y otras personas se autoconvocaron para movilizarse en la La Paz con la consigna de “defender la democracia” y en rechazo a la marcha de los evistas que pretende llegar la siguiente semana a la ciudad de La Paz. La marcha partió de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), recorrió el Prado paceño y subió hasta la calle Ayacucho, para intentar ingresar a la plaza Murillo, pero una barricada de la Policía impidió su paso. Los manifestantes estaban con banderas de la tricolor y pancartas que decían “La Paz no es refugio de delincuentes” y “respetar la democracia”. Las personas que estaban en la protesta creen que la marcha de Morales solo generará conflicto social.

– Comisión de Justicia habilita a 39 postulantes al cargo de fiscal general, el lunes inicia la etapa de impugnación

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, informó que este viernes concluyeron con la etapa de verificación de los requisitos de los postulantes al cargo de fiscal general del Estado y que fueron habilitados 39 abogados. El lunes 23 de septiembre iniciará la fase de impugnación. “Los resultados que hemos tenido en esta etapa de la verificación de los requisitos comunes y específicos, es que se habilitó a 31 profesionales varones y mujeres, 8, en total 39 habilitados en esta etapa”, informó el legislador. Indicó que hubo un total de 37 inhabilitados que quedaron fuera de carrera de los 76 abogados que se inscribieron para postular ante la instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

– Súmate de Reyes Villa prevé reunir en 30 días más de 140 mil firmas para convertirse en partido político

Después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó a la agrupación Autonomía para Bolivia Súmate de Manfred Reyes Villa reunir firmas para que se convierta en partido político, el vocero de este instrumento, Diego Brañez, dijo que en 30 días recolectarán más de 140 mil rúbricas de la ciudadanía. “Hemos optado que haremos el registro con nueva modalidad que abrió el TSE, que es registro de militancia biométrica, todos los equipos que nosotros estamos adquiriendo es la voluntad de la ciudadanía que quiere una nueva organización”, indicó Brañez. Autonomía para Bolivia Súmate comenzó el trámite el pasado 8 de agosto, y el TSE respondió recientemente con unos días de retraso. La agrupación cuenta con un plazo de 120 días.

– El TSE informa que nueve postulantes renunciaron a las elecciones judiciales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que nueve postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitución Plurinacional (TCP) se retiraron del proceso. El secretario de Cámara del Órgano Electoral, Fernando Arteaga, leyó la lista de los dimisionarios, entre varones y mujeres de diferentes departamentos, al proceso. Dicha nómina fue leída antes de que la sala plena del TSE realice el sorteo de la ubicación de los postulantes en las papeletas electorales que serán entregadas a los bolivianos el 1 de diciembres, fecha fijada para la votación. Luego del empadronamiento masivo entre el 21 y el 31 de agosto, por una ampliación excepcional, el calendario electoral fijó para este viernes el sorteo de las papeletas.

– Bolivia se mantiene al día con los pagos de la deuda externa, afirma Economía

El Ministerio de Economía informó que Bolivia se mantiene al día con el pago de la deuda externa. De acuerdo con una nota de prensa, el ministro Marcelo Montenegro, afirmó que el país no dejó en ningún momento de pagar su deuda. “Este viernes 20 de septiembre, Bolivia tenía un vencimiento de $us 22 millones, un monto que, según algunos opositores, no podría cumplir. Sin embargo, Montenegro aclaró que ‘esta obligación fue pagada antes de la fecha prevista’, en concreto el jueves 19 de septiembre”, se lee en la nota. Así, se tiene previsto que Bolivia cubra, durante el mes de septiembre, $us 190 millones de su deuda externa. Hasta la fecha, según el Ministerio de Economía, se cumplió con el pago de $us 114 millones.

– Arranca Expocruz 2024: “La premisa es generar oportunidades para todos los bolivianos”, señala el gerente de la feria

Con mucha expectativa abrió este viernes Expocruz 2024, la vitrina comercial más importante de Bolivia. Los organizadores esperan que la feria tenga un efecto multiplicador en la economía del país. ”La premisa es generar oportunidades para todos los bolivianos”, manifestó Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz. Strauss, destacó que la feria tiene el foco puesto en mostrar el potencial productivo, es decir, la premisa es seguir “mostrando Bolivia al mundo”, precisó. Este viernes por la noche se hizo el respectivo corte de cinta, en un acto en el que participaron los organizadores y representantes de los diferentes sectores que toman parte de la muestra ferial. Sin embargo, las actividades ya se vienen dando desde días previos.

– Llega delegación española de 49 especialistas ante la emergencia por incendios forestales en Bolivia

La Cooperación Española y la Unión Europea informó sobre el arribo de 49 especialistas en emergencias para combatir los incendios forestales en Bolivia. El presidente Luis Arce anunció el arribo de Electra Tanker 481 y un Helicóptero Airbus BK117 D3 para descargar agua en las zonas donde persiste el fuego. El equipo de evaluación y asesoramiento en incendios forestales (Equipo FAST, por sus siglas en inglés “Forest Fires Assessment and Advisory Team”) está conformado por ocho expertos en incendios forestales que serán desplegados en el país. “Se trata de expertos en gestión de emergencias, operaciones y análisis estratégico y táctico de incendios forestales”, dice una nota informativa de la Cooperación.

– Gobernación cruceña moviliza 859 personas para mitigar los incendios forestales en el departamento

Ante la necesidad de personal para atender los incendios forestales, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz desplazó a 859 bomberos para la atención de los mismos, y por intermedio del COED se han desplazado 75 vehículos de apoyo, entre livianos y pesados, para realizar las atenciones de emergencias. Así lo dio a conocer Jhonny Rojas, coordinador del COED, que informó que hasta la fecha se han enviado más de 59 toneladas de recursos COED, y 23.3 toneladas de donaciones, entre alimentos, agua y rehidratantes. En la parte de emergencias en salud y fauna silvestre, resaltó que se registran más 10.950 personas atendidas por las brigadas del Sedes, y 105 animales, entre reptiles, mamíferos y aves rescatados.