Evo Morales no se referirá a la convocatoria del gobierno al diálogo hasta que llegue la invitación oficial

El expresidente denuncia que el gobierno descuenta a los funcionarios públicos el 3% de sus salarios para financiar la marcha y también trata de comprar a dirigentes para que movilicen a sus bases contra la columna

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales no se referirá a la convocatoria al diálogo anunciada la pasada jornada por la ministra de la presidencia, Maria Nela Prada, hasta recibir de manera oficial la invitación gubernamental, aseguró este viernes el exmandatario, quien, además, denunció que el gobierno procede a descontar el tres por ciento de los salarios de los funcionarios públicos para financiar la intervención de la marcha del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) que ingresó en el cuarto día de movilización desde la localidad de Patacamaya.

Además, reveló que el presidente Luis Arce Catacora trata de comprar a diferentes sectores sociales mediante el ofrecimiento de cargos en la administración pública; sin embargo, resaltó la actitud de los dirigentes que no aceptaron las canonjías ofrecidas por el gobierno, tal el caso de los cooperativistas mineros quienes informaron al exmandatario sobre las prácticas de los operadores de la actual gestión.

“Los funcionarios públicos se nos quejan permanentemente, están descontando el 3 por ciento de su salario, de 300 a 1.500 bolivianos para intervenir la marcha; saludo a varios cooperativistas mineros, se han opuesto, han querido chantajearlos, te damos cargo a cambio que traigan miles de mineros para dinamitar la marcha; fracasaron, por eso, anoche, el Estado Mayor del Pueblo se ha reunido y ha decidido ingresar a la Paz desde los cuatro puntos cardinales”, anunció.

Morales precisó que los grupos afines a su línea ingresarán el lunes a la sede de Gobierno por cuatro lugares: el primero, desde la zona del lago Titicaca a El Alto para posteriormente bajar a la hoyada; un segundo, desde los Yungas de La Paz, que tomará las zonas de Villa el Carmen, Villa Fátima y Miraflores para unirse a las otras columnas; un tercero que partirá desde la zona de Río Abajo, al sur; y, el cuarto, desde la zona de Senkata, que está conformado por los integrantes de la denominada ‘Marcha para salvar a Bolivia’.

“A mí me ha sorprendido esta iniciativa que, con mucha inteligencia, de las compañeras y los compañeros; hay mucho cariño del pueblo boliviano no solo a Evo, sino a toda la marcha; ahora sobre el anuncio del gobierno (de la invitación al diálogo), no tengo nada que comentar porque no ha llegado nada oficial”, enfatizó el expresidente para luego sumarse nuevamente a la caminata que tiene previsto llegar a La Paz el próximo lunes 23 de septiembre.

Evo Morales en contacto con los medios de comunicación. Foto: captura pantalla

La pasada jornada, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, convocó a Morales a un diálogo a llevarse a cabo este viernes, a las 18:00, en instalaciones del Ministerio de Educación, para analizar el pliego petitorio de los sectores del ala radical del Movimiento al Socialismo con la finalidad de evitar un probable escenario de convulsión en la hoyada con la llegada de la columna de los movilizados aliados del ala radical del MAS.