Evo no abandonará la marcha evista que apunta a llegar a Patacamaya este jueves

El máximo dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Juan Evo Morales, no dejará la marcha “para salvar a Bolivia”, que es impulsada por sus seguidores y que tiene el foco puesto en la sede de Gobierno, donde prevén arribar en los próximos días, según el reporte de la radio cocalera Kawsachun Coca.

Asimismo, el dirigente Santos, que funge como ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), sostuvo que la movilización es de carácter pacífico y va a llegar a la sede de Gobierno.

Más temprano, el jefe masista se había retirado la movilización advirtiendo que el Gobierno ordenaría su detención, pedido al que supuestamente también se sumarán dirigentes del Pacto de Unidad arcista; sin embargo, resaltó que la marcha debe continuar. Además, denunció que las autoridades nacionales buscan satanizar la movilización

“Después de la conferencia del ministro de Gobierno (que dice) ‘Evo, Evo, Evo’. La marcha no es del Evo, la marcha es del pueblo. Como tanto satanizan, penalizan, criminalizan a Evo, he decidido después de esta jornada, retirarme de la marcha. La marcha es del pueblo, no del Evo”, declaró Morales.

No obstante, se prevé que el dirigente del partido azul pueda continuar en la caminata desde este jueves con el respaldo de sus seguidores que señalan que la marcha busca denunciar al gobierno de Luis Arce, al que acusan de usar los poderes Judicial y Electoral para frenar la candidatura de Morales para las elecciones de agosto de 2025.