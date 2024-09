Evo afirma que en reunión de evaluación en la población Lahuachaca, se definirá si continúa o no con la marcha

Morales dijo que su ausencia no significa que la caminata parará, sino que es para que el Gobierno no la «satanice».

Lidia Mamani / La Paz

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Evo Morales, afirmó este miércoles que si bien decidió retirarse de la denominada Marcha para Salvar Bolivia, debido a que considera que el Gobierno “sataniza su protesta”, una reunión de evaluación que se realizará en la población de Lahuachaca, en la carretera que une a La Paz con Oruro, definirá si continúa o no que acompañe la caminata.

“Como dicen Evo, Evo, Evo, he decidido retirarme de la marcha. Vamos a dejar en manos del pueblo, ellos decidirán qué va a pasar, pero la marcha sigue, eso no va a parar. La marcha lo dejo en consideración de los movimientos sociales del pueblo, vamos a tener una reunión para definir y ellos decidirán”, insistió Morales al momento de responder si se retirará o no.

Mencionó que la reunión de evaluación de las organizaciones sociales que aglutina el Pacto de Unidad del ala evista, sostendrá la reunión en Lahuachaca, localidad donde se prevé llegar pasada las 15.00 horas de esta jornada y luego se realizará la evaluación del segundo día del recorrido y también si continuará acompañando la movilización.

En su primer día de marcha con rumbo a la sede de Gobierno, se registró un enfrentamiento entre evistas y arcistas, que por un lado pide la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca y desde el otro lado, los acusan sobre un presunto plan de desestabilización democrática.

En esta jornada, el evismo retomó la marcha desde la población Panduro rumbo a La Paz, donde esperan que más sectores sociales, al igual que la población se sume para protestar por la escasez del dólar y la falta de combustible, como el diésel, que impactan en el precio final de los alimentos de la canasta familiar y de los productos en general.