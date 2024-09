Expresidenta Añez afirma que es obligada a asistir a un juicio «ilegal» y rechaza a abogados de Defensa Pública

La expresidenta Jeanine Añez rechazo la defensa de los abogados de Defensa Pública dependiente del Ministerio de Justicia en el caso Senkata y protestó por ser obligada a asistir a un juicio ilegal.

La expresidenta Añez. Foto: captura video

Fuente: ANF

}“Los abogados de Defensa Pública dependiente del Ministerio de Justicia no son mis abogados. A mí me están obligando a este juicio ilegal que tarde o temprano va a ser anulado. Cuando me corresponda hacer uso de los 25 minutos que han concedido a cada acusado y a su abogado, no autorizo a que ningún abogado de Defensa Pública hable por mí”, afirmó.

En la tercera audiencia en el marco del juicio por el caso Senkata, la exmandataria exigió su derecho a hacer uso de la palabra y rechazó que los abogados de Defensa Civil hablen a su nombre. Asimismo, a través de un escrito en su red social X, observa que el tribunal -que en su criterio no tiene competencia para juzgarla-, empleó seis de 12 horas para leer su acusación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En esta misma línea criticó que a los acusados por el “régimen del MAS” se les asigna 10 minutos de defensa material, 10 minutos de defensa técnica y cinco minutos de interrogatorio. Ésa es la “justicia” para los bolivianos, sostuvo.

Caracterizó las acusaciones como “historias para concurso de novela porque carecen de veracidad, de investigación seria de comprobación de hechos, y de cómo aparece sin pruebas ni explicación coherente el nombre de un acusado involucrado en el relato”.

Informó que la próxima seguirán las audiencias de 12 horas en la que el Ministerio de Gobierno leerá su acusación, al igual que la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia. Considera que esa la tortura planificada por el gobierno de Luis Arce, es la “tortura blanca” denominada así por el derecho internacional cuando la violencia física es obligar a sentarse 12 horas frente a una cámara donde no se ven a los acusadores y violencia psicológica para escuchar las mentiras.

“Después de su tortura sigue la otra tortura que es otorgar 10 minutos para que cada acusado declare. En mi caso, sin acceso a los 208 archivadores de 100.000 páginas, sin tener abogado. En el caso de los demás acusados, la mayoría encarcelados en San Pedro, sin derecho a estar en las audiencias maratónicas junto a sus abogados. En el derecho internacional y en la ley boliviana, la defensa es irrestricta, pero ellos han decidido que sea de 10 minutos”.

La exmandataria fue detenida en marzo de 2021, en la ciudad de Trinidad, Beni, al menos ocho procesos se abrieron en su contra. El oficialismo ha decidido procesarla mediante juicios ordinarios y no por juicio de responsabilidades en su condición de mandataria que ejerció entre noviembre de 2019 hasta 2020.

/ANF/