Falacia ad hominem del presidente Arce

Muchos gobiernos democráticos y no democráticas oyen (para la foto), pero no escuchan; es más, refutan cualquier discurso que viene de un enemigo o adversario por considerarlo mediocre y conspirador.

Si alguien que no es de su entorno de poder plantea una hipótesis (basada en evidencia empírica) sobre escenarios futuros dramáticos, no analizan su contenido, solamente quieren reconocer y gritar a los cuatro vientos su intencionalidad política de aquel: desestabilizar al gobierno. Es lo que se conoce como la falacia ad hominem (contra el hombre).

Un problema estructural del gobierno de Arce es que no sabe escuchar. Aplica a la perfección la falacia referida. El presidente está contra los “opinadores”. En sus palabras (hace 4 meses), “No hay fundamentos económicos que hagan pensar de una crisis económica, como he visto de algunos opinadores, que alarman, pero no tienen fundamento”. Los identifica con dos atributos: neoliberales y vende patria.