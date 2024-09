Fegasacruz: Incendios amenazan al crecimiento del hato bovino y se encienden las alarmas

Fuente: Unitel

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, exteriorizó la preocupación de los actores del sector que se ven constantemente amenazados por incendios y otras problemáticas que pueden incidir en el crecimiento del hato bovino, por lo que las alarmas están encendidas.







“El sector ganadero lo ha venido sosteniendo: hay la suficiencia de carne para un mercado interno; sin embargo, una de las proyecciones del sector es crecer por arriba del 3% y con estos problemas, esa aspiración se puede detener”, sostuvo el ejecutivo.

Desde hace varios días, desde Fegasacruz vienen advirtiendo que el fuego está afectando no solo a la infraestructura ganadera y a las pasturas que sirven de alimento, sino también a los animales que se ven sometidos al estrés, aspecto que frena la productividad y las tasas de preñez.

“Probablemente muchos productores tengan que vender animales a un precio que no es el propicio y perder no solo el ciclo reproductivo, por ejemplo, si no el hecho de no tener destinado el vender las hembras, pero por falta de forraje lo van a tener que hacer”, señaló el dirigente.