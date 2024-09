Ferreira aseguró que no se necesita un paro cívico para rechazar los datos del Censo

El exministro de Defensa asegura desconocer los motivos del paro, puesto que el ‘único departamento que relativamente gana es el que para’.

Santa Cruz, Bolivia.-

El exministro de Defensa y analista político, Reymi Ferreira, aseguró que ‘no se necesita hace un paro cívico para rechazar los datos del Censo’, además cuestionó que los reclamos que realizan los departamentos que protestan con los resultados, se basan en presunciones.

“No se necesita un paro para rechazar el Censo, todo el país lo ha rechazado e incluso aquellos que pierden diputados o recursos, lo que me parece raro que el único departamento que relativamente gana, tanto en participación política como en recursos es el único que para”, sostuvo el exministro.

Ferreira, aseguró desconocer el verdadero objetivo del paro cívico, puesto que normalmente lo primero que se debe hacer es negociar y pedir explicaciones, antes de asumir medidas de hecho.

No obstante, el exministro de Defensa, destacó que lo positivo del paro es que fue sin bloqueo que fue acatado por muchas personas y sin violencia.

Con respecto al nuncio sobre la conformación de una comisión técnica para evaluar los resultados del Censo, Ferreira expresó que a su criterio “eso se debió realizar al comienzo y con eso argumentos cuestionar el Censo”.

“De todos los discursos que he escuchado, hay solo presunciones (…), El Alto reclama porque esperaba medio millón, Cochabamba dice que no va a aceptar el censo, La Paz dijo lo mismo, Potosí y Chuquisaca igual y Santa Cruz también; no sé cuál es ese poder oculto que ha hecho que los departamentos pidan más población”, cuestionó el exministro Ferreira, quien aseguró que se debe hacer un análisis más técnico y ver la tasa de natalidad que bajó.