Fiscalía pedirá detención preventiva para el director regional de Naabol por tráfico de armas

Fuente: ANF

El Ministerio Público pedirá la detención preventiva del director regional de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Ronald C., por su presunta participación en el tráfico de 192 armas de grueso calibre que fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

“Estamos a la espera para que nos puedan señalar fecha y hora de la audiencia cautelar de la otra persona que está aprehendida y existen indicios suficientes sobre la probabilidad de autoría. Nosotros estamos pidiendo que se determine la detención preventiva que nos garantizará que esté presente durante el proceso de investigación”, informó la fiscal del caso Delmy Guzmán.

Vea también: Funcionaria de Aduana recibió detención domiciliaria por el caso de tráfico de armas

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El funcionario fue aprehendido el jueves luego que fue citado a declarar en calidad de testigo, por el hallazgo de la munición en la terminal área de la capital cruceña. Los fiscales del caso presentaron una imputación por el delito de tráfico de armas.

La fiscal dijo que se encontraron evidencias para establecer que el funcionario fue parte de ese ilícito, además afirmó que su defensa no logró presentar los documentos solicitados con el fin de desvirtuar los riesgos procesales en la audiencia.

Según la investigación, el sindicado, en su calidad de director, supuestamente facilitó el ingreso del cargamento sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes, lo que motivó su aprehensión la noche del jueves.

Jorge Sattori, abogado del funcionario, negó que su cliente haya realizado alguna acción o facilitado los trámites para el ingreso del armamento y consideró que las declaraciones que lo vinculan no tienen sustento.

“Puedo asegurar que no hubo ninguna reunión, hay un hecho que no se puede negar que es la llegada de un cargamento, pero debemos dejar claro que él no ha tenido la participación en la importación de algún elemento. La condición de director de Naabol no le da ninguna potestad de influir sobre la aduana ni sus funcionarios”, declaró.

En este caso existen otras personas implicadas, entre ellas un expolicía y un exmilitar identificado como Óscar Z. encargado de la firma Armour LLC S.R.L, además de una funcionaria de la Aduana Nacional. Estas dos últimas personas fueron remitidas a la cárcel con detención preventiva.

El caso se refiere a la presunta importación ilegal de 192 armas de uso militar que llegaron desde Turquía, pasaron por Colombia y fueron encontradas el 21 de septiembre en los depósitos del aeropuerto cruceño.