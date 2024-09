FT: Narcotraficantes latinoamericanos usan banderas polacas para exportar drogas por el Atlántico

Fuente: https://actualidad.rt.com

Narcotraficantes latinoamericanos utilizan embarcaciones con banderas polacas para exportar cocaína y otras drogas a través del océano Atlántico hacia Europa, aprovechando una laguna jurídica que otorga a los buques de Polonia «inmunidad de facto» frente a las detenciones en aguas internacionales, escribe el diario Financial Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con la publicación, la ONU lleva mucho tiempo preocupada por las embarcaciones que no guardan relación alguna con la propiedad real del barco, llamados ‘pabellones de conveniencia’, que pueden ayudar a los contrabandistas a evitar el escrutinio en alta mar.

«Cuando otros países ven un buque con bandera polaca que es sospechoso de estar implicado en el tráfico de drogas, básicamente no tienen a nadie que les autorice a abordarlo», explicó Julien Garsany, representante en Bruselas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

El pabellón de moda

Según el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas conjunto de EE.UU., Reino Unido y Europa para el tráfico de estupefacientes (MAOC (N), por sus siglas en inglés), desde 2021, la bandera polaca se ha convertido en el último pabellón de moda entre los delincuentes, que aprovechan del barato y rápido sistema de matriculación de embarcaciones de hasta 24 metros que Polonia implementó un año antes.

«Si eres un traficante, querrás navegar con los menores obstáculos posibles, y una bandera de un Estado miembro de la Unión Europea no suele llamar mucho la atención, sobretodo en el Atlántico», afirmó Garsany.

Hasta la fecha, el número de matriculaciones de embarcaciones se ha disparado de unas 2.000 a casi 77.000, con más de un tercio de los propietarios proporcionando una dirección de residencia fuera de Polonia. Asimismo, el número de embarcaciones con pabellón polaco sospechosas de transportar drogas también ha aumentado significativamente: en 2021, 12 embarcaciones fueron vigiladas, mientras que en 2023 fueron 47.

Por otra parte, numerosos sitios web polacos que brindan servicios de matriculación de embarcaciones con pabellón polaco, también ofrecen registrar la embarcación como propiedad de una empresa ubicada en Reino Unido o Delaware (EE.UU.), permitiendo a los clientes ocultar su identidad.

Asimismo, debido a que aún no ha entrado en vigor una reciente modificación de la legislación sobre drogas en Polonia, se cree que los narcotraficantes podrían estar aprovechando el hecho de que el país no aplica correctamente las normas internacionales que permiten a las autoridades de otras naciones abordar en alta mar embarcaciones con pabellón polaco, lo que significa que los posibles delincuentes pueden escapar siempre que no entren en aguas territoriales.

Polonia no se preocupa

Así, hace dos años, autoridades portuguesas registraron una embarcación con bandera polaca en alta mar frente a las islas Azores, deteniendo a dos ciudadanos holandeses e incautando 1,2 toneladas de cocaína. Posteriormente, un juez portugués dictaminó que la operación había sido ilegal porque Polonia no la había autorizado. Los sospechosos fueron liberados y abandonaron Portugal, evitando ser procesados cuando, a principio de este año, un tribunal anuló la decisión del juez.

Desde 2021, se han incautado alrededor de 18 toneladas de cannabis, 13,5 de cocaína y 56 kilogramos de MDMA (éxtasis) en 19 embarcaciones con bandera polaca. Por su parte, el Ministerio de Infraestructura polaco afirmó que, aunque tiene conocimiento de estos incidentes «teniendo en cuenta el número de embarcaciones inscritas en el registro, no se trata de algo a gran escala«.