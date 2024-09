Fútbol boliviano vale $us 117 millones y la «U» es el quinto mejor valuado

Fuente: lostiempos.com

Asimismo, Transfermarkt hizo una valuación de los 16 clubes profesionales, con Bolívar a la cabeza y Universitario de Vinto como el club cochabambino más caro al momento.

El valor de mercado

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para el actual valor de mercado en el fútbol boliviano, siempre bajo la fuente de Transfermarkt, Bolívar se constituye en el equipo más caro del país: 12.118.547 dólares, casi triplicando el valor que posee Independiente, el equipo con menor valor con 4.360.718 dólares.

The Strongest (alrededor de 11 millones de dólares) y Always Ready (10 millones de dólares) lo escoltan en el podio de los tres primeros, en coincidencia con la inversión y fichajes de cada club en esta temporada.

El mejor equipo valluno este Torneo Clausura es Universitario de Vinto, que ocupa la quinta casilla y posee un costo calculado por poco más de 7 millones de dólares.

Aurora aparece en el puesto 11 , Wilstermann en el 12 y San Antonio en el 14, los tres con escasa diferencia y que superan los 5 millones de dólares (ver detalles en el gráfico).

En cuanto a individualidades, los futbolistas más caros son: Jeyson Chura (The Strongest), Diego Medina (Always Ready) y Álvaro Quiroga (The Strongest), los tres con un valor de $us 940.578.