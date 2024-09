El viceministro Luis Siles informó que la industria manufacturera pierde por día hasta $us 100 millones, el sector lechero Bs 60.000 diariamente. Además, Bs 6,3 millones en desmedro de 20.000 familias de productores lecheros y pesqueros.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, reportó este martes que las pérdidas económicas en el departamento de La Paz, producto de los bloqueos en la provincia Omasuyos y la denominada “Marcha para salvar Bolivia”, ascienden a $us 238 millones.

“Si sumamos todos los rubros incluido el sector manufacturero podemos hablar tranquilamente de un acumulado de 238 millones de dólares. Cada vez que hay bloqueos y marchas sin sentido, La Paz pierde”, dijo Siles en un reporte conjunto del Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria.

Asimismo, aseguró que no solo es el departamento paceño el que pierde, sino también Santa Cruz con $us 37,2 millones y Cochabamba con $us 17,7 millones, que reciben algunos productos transformados desde La Paz.

Siles explicó que el aparato productivo de los tres departamentos del eje central se ve seriamente afectado cuando hay bloqueos. Puso como ejemplo a la industria manufacturera, cuyas pérdidas suman entre $us 80 millones y $us 100 millones por día.

Los perjuicios a causa del bloqueo campesino en la vía a Copacabana, se ven en el transporte de materia prima.

La autoridad mencionó también a la Planta de Procesamiento de Lácteos de Achacachi; dependiente de la Empresa Boliviana de Alimentos-EBA, que pierde Bs 250.000 por día “y el sector lechero pierde diariamente Bs 60.000 porque no pueden entregar su producto a la Planta Procesadora; ocasionando un perjuicio al sector productivo que vive de esa actividad”.

“En el caso de la carne de res, por ejemplo, calculamos que hay una afectación de 56.229 toneladas, de la carne de pollo 133.000 (toneladas), de cerdo 15.000, en fin, hay una afectación que incide en el precio de los alimentos”, lamentó la autoridad.

Marcha

Al respecto, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, dijo que los bloqueos y la marcha ocasionaron la pérdida de Bs 6,3 millones en desmedro de 20.000 familias de productores lecheros y pesqueros.

“La marcha generó incertidumbre en los productores, por lo que no enviaron la producción en las cantidades de consumo; generando menor oferta en el mercado, especulación y subida de precios”.

La autoridad señaló que con esas medidas resultan afectadas el acopio y la producción de leche y el daño económico en estas actividades a diario ascienden a más Bs 700.000.

En el caso de los productores pesqueros, las pérdidas diarias alcanzan a los Bs 521.000, al no ingresar al mercado aproximadamente 13,03 toneladas (t) de pescado.

La “Marcha para salvar Bolivia” ingresó el lunes a la ciudad de La Paz tras siete días de caminata desde Caracollo, en Oruro, con varias demandas. Mientras que en la ruta hacia el lago Titicaca, se cumplen nueve días de bloqueo de carreteras por un sector de la Federación de campesinos Túpac Katari que piden la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.