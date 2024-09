Este sábado la Cancillería de Bolivia informó que envió una carta a la ONU y a la CIDH indicando que la marcha liderada por Evo Morales busca enfrentamientos y acortar del mandato de Luis Arce y David Choquehuanca.

La canciller, Celinda Sosa, señalo que las cartas fueron dirigidas al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tünk; y a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi.

En la misiva el Gobierno sostiene que reconoce y respeta el derecho a la protesta y a la libre manifestación pacífica; sin embargo, cuestiona la marcha liderada por Evo Morales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Desde nuestra perspectiva, observamos una amenaza y asedio de una violenta marcha encabezada por el ex presidente Evo Morales Ayma, que se dirige hacia la ciudad de La Paz, esta movilización no tiene como fin una reivindicación social, su objetivo primordial es interrumpir el actual mandato constitucional, a través del adelanto elecciones nacionales y que se viabilice una nueva candidatura del Sr. Morales, a pesar de que la Constitución Política del Estado no lo permite”, expresan.

Hemos expuesto ante la comunidad internacional los actos de desestabilización contra nuestro Gobierno, por lo cual enviamos cartas al Secretario General de United Nations (@ONU_es), António Guterres (@antonioguterres);

1/4 pic.twitter.com/BIvtT6lCuz — Celinda Sosa Lunda (@CelindaBolivia) September 22, 2024

Según describen en la carta, la marcha que inició el pasado 17 de septiembre desde la localidad de Caracollo, Oruro, es una “clara intención de amedrentar a los bolivianos a través de la provocación de enfrentamientos en la Sede del Gobierno”.

El Gobierno afirma que estas confrontaciones solo tendrán como consecuencia luto y dolor en el país lo cual “forzará al presidente y al vicepresidente a acotar su mandato”.

“Hasta el momento, esta medida, ha ocasionado 26 heridos y se ha vulnerado la libertad de expresión, lo cual tiene a todos los gremios periodísticos en estado de emergencia, ante los actos de violencia e intimidación que sus afiliados han sufrido durante la cobertura”, dicen.

Además, el documento señala que el Gobierno de Arce ha estado presto constantemente al diálogo con el expresidente Morales, sin embargo, las convocatorias han sido rechazadas.

“Es en este marco que el día de ayer (sábado), la Ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, ha convocado a un diálogo, el cual fue rechazado”, expresa.

“Por otra parte, quiero destacar, que el Gobierno ha respondido a cada uno de los puntos del pliego petitorio de Evo Morales y sus seguidores, lo cual se puso en su conocimiento antes del inicio de la marcha (adjunto el documento)”, agrega.

Asimismo, aseguran que pese a la situación continuarán “garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales, y con los esfuerzos de llevar adelante un diálogo constructivo que fortalezca la unidad del pueblo, buscando siempre la paz, la justicia, el entendimiento y el bienestar de las y los bolivianos”.