Gobierno no volvió a enviar al TSE las preguntas reformuladas para el referéndum, según el órgano electoral

En dos ocasiones fue rechazada por el órgano electoral las preguntas planteadas por el Gobierno, debido a que no cumplían los criterios de claridad ni precisión y otra no corresponde un referendo por iniciativa presidencial sino constitucional.

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el órgano electoral observó en dos ocasiones las consultas planteadas por el Gobierno para un referéndum consultivo a la población, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, afirmó este viernes que hasta la fecha no volvieron a recibir las preguntas reformuladas, debido a que las anteriores no cumplían los criterios de claridad y precisión y otra no correspondía por iniciativa presidencial, sino constitucional.

“Una vez que la Sala Plena ha conocido las preguntas, ha hecho las observaciones la semana pasada y en el transcurso de esta semana no hemos recibido ninguna solicitud ni ninguna aclaración hasta el momento no se remitieron las nuevas consultas”, indicó Vargas.

En días pasados, el ministro de Justicia, Iván Lima, negó que los problemas que ha enfrentado el referéndum anunciado por el presidente Luis Arce en su discurso del 6 de agosto sean debido a una “mala asesoría” de su parte y afirmó que la consulta sigue en pie, aunque no podrá realizarse el 1 de diciembre próximo, como se aspiraba en el Gobierno.

El Gobierno buscaba que la consulta a la población se realice antes del 1 de diciembre próximo con la idea en mente de sacar del juego electoral a su principal, Morales, pero las preguntas fueron primero observadas por el TSE y, posteriormente, por el Constitucional. Un segundo envío al organismo electoral también fue observado. Ello ha generado críticas al ministro de diversos círculos políticos y de analistas.