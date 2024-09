Gremiales de El Alto exigen al gobierno que controle el desmedido incremento de precios de los productos

Comerciantes aseguran que varios productos subieron de costo al doble, aspecto que ahuyenta a los compradores

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Un sector de los trabajadores gremiales de El Alto efectúa el bloqueo de la vía principal de salida hacia Oruro y otros departamentos del país en protesta contra el gobierno por no haber atendido el pliego petitorio de este sector que se ve seriamente afectado sobre todo por el incremento de los precios de los diferentes productos importados y elaborados en el país debido a la escasez de dólares y el incremento de la divisa estadounidense en el mercado paralelo.

Una de las mujeres que es parte del bloqueo señaló que es la tercera oportunidad en que salen para reclamar por la grave afectación de la crisis económica al sector, rechazó que se trate de un movimiento político ya que es el incremento de los precios tanto de los productos de la canasta familiar como de los que comercializan que obligó a tomar la medida porque el dinero no alcanza para proveer con lo necesario a sus familias y las ventas disminuyeron porque la gente ya no compra por el alza.

“Para nuestros hijos ya no hay caso ni de llenar una olla, nuestros hijos que comían dos platitos a un platito o a medio platito estamos dando, es que ha subido todas las cosas, cien pesos ya no sirven para nada, por eso estamos saliendo por la canasta familiar, ya no alcanza para nada, también el dólar ha subido, no hay dólares, por ese motivo ha subido todo y eso afecta a nuestras familias”, señaló.

Otra de sus compañeras acotó que los productos nacionales salen hacia Perú y Brasil, porque no existe el control necesario de las instituciones responsables, además que productos esenciales como el arroz y azúcar se encuentran en precios altos, en tanto, en las tiendas y supermercados de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) hay que hacer largas filas, muchas veces en vano, para poder encontrar esos productos a un precio razonable.

“Por eso también nosotros estamos saliendo por el alza de la canasta familiar, queremos una solución, (el gobierno) que controle, que no salga arroz, azúcar y otras cosas a otro país, así podría estar bien aquí; que escuche el gobierno, solamente se hace a la vista gorda, vamos a seguir insistiendo hasta que nos escuche, nada está bajando como dice el gobierno, todo lo que llega de otro lado está subiendo incluso al doble”, enfatizó.

Las comerciantes coincidieron en que las ventas de los trabajadores gremiales disminuyeron ostensiblemente debido al incremento de los precios de los productos que llegan de otros países, porque en algunos casos el precio aumentó al doble respecto a hace unas semanas atrás; artículos como la harina, las verduras y los condimentos, incluso los enlatados y otros alimentos procesados sufrieron un alza considerable en el costo y los responsables gubernamentales no hacen nada al respecto.

Los gremiales instalaron 15 puntos del bloqueo en El Alto. Foto captura pantalla

El dirigente del sindicato El Alto Sur, Luis Paco, reiteró que la medida fue tomada porque el gobierno no atendió las demandas del gremio cuentapropista y, por ello, un ampliado llevado a cabo en las pasadas horas decidió el bloqueo de vías por 24 horas en El Alto hasta que el gobierno se pronuncie sobre sus peticiones; en ese sentido, los movilizados instalaron quince puntos de cerco desde la Apacheta, en el ingreso a esa urbe, hasta la zona Franca, en la avenida Litoral.

“Vamos a tener una reunión de evaluación con los secretarios generales y ahí vamos a determinar si esta movilización será solo de 24 horas o va a continuar, si no nos atienden vamos a tomar el viceministerio de Defensa del Consumidor ya que el señor (Jorge) Silva no estaría haciendo caso a nuestras demandas, porque los productos que nosotros vendemos en las ferias se han elevado al doble”, señaló el dirigente gremial.

Paco resaltó que, además de la solicitud del control del precio de los productos que son comercializados por sus afiliados, hay otras tres peticiones del sector gremial que el gobierno no atendió hasta la fecha: regular el alza de los productos de la canasta familiar, el diferimiento de los pagos bancarios con condonación de intereses por un año y la intervención del mercado paralelo en el que las divisas son comercializadas prácticamente en el doble del cambio oficial.